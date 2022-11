Ribaltone Juventus, clamoroso ritorno per Zidane: c’è già la data

Calciomercato Juventus, la decisione sul futuro di Zinedine Zidane è definitiva: ribaltone già programmato. Cosa sta succedendo.

La campagna in Champions League della Juventus si è chiuso con un altro KO per i bianconeri, che contro il Psg, pur disputando una buona prestazione, non sono riusciti alla fine a conquistare neanche un punto. Tuttavia, complice il largo successo ottenuto dal Benfica ai danni del Maccabi Haifa, la compagine di Allegri si è almeno garantita la “retrocessione” ai sedicesimi in Europa League.

Il tecnico livornese negli istanti immediatamente successivi al triplice fischio ha ribadito come tutto il mondo Juve debba essere arrabbiato per non essere riuscito a centrare il vero grande obiettivo stagionale. Il confronto con l’Inter in programma domenica potrebbe configurarsi come un punto di non ritorno per la stagione di Vlahovic e compagni, che in campionato sono reduci da tre vittorie consecutive che potrebbero aver dato la scossa all’ambiente. Tuttavia, la gara con i nerazzurri potrebbe imprimere una svolta importante alla stagione della Juve. Allegri è stato confermato a più riprese in diverse circostanze sia da Nedved, che da Arrivabene ed Agnelli: tuttavia, è chiaro un eventuale ribaltone potrebbe materializzarsi nel caso in cui il trend non dovesse essere invertito.

Calciomercato Juventus, Zidane ritorna in panchina: lo aspetta la panchina della Francia

Uno dei profili accostati alla Juve come eventuale sostituto di Allegri è quello di Zinedine Zidane. Tuttavia, stando a quanto trapela dalla Spagna, l’ex tecnico del Real avrebbe definitivamente sciolto le riserve sul suo futuro. Come riferito da Sergio Valentin di “Es Radio“, infatti, l‘attesa per il ritorno in panchina di Zidane sarebbe ormai svanita. Zizou, infatti, dovrebbe prendere le redini di Deschamps e diventare così il nuovo tecnico della Francia. Opzione ventilata già da mesi, e che nelle ultime settimane si sarebbe configurata come opzione sempre più concreta.

Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, Zidane ripartirà dunque dalla panchina francese. Scenario che sorprende fino ad un certo punto, in quanto l’ex allenatore delle Merengues aveva esternato nelle ultime settimane il desiderio di ritornare in panchina. Vi forniremo maggiori ragguagli nel caso in cui dovessero trapelare nuove informazioni a riguardo.