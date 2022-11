L’Inter lo scippa alla Juve: subito Gagliardini per chiudere il colpo

Sia i nerazzurri che i bianconeri sono sulle tracce del centrocampista. La squadra di Inzaghi sembra avere la carta vincente per il grande colpo

E’ stato uno dei grandi protagonisti del miracolo Salernitana. Scoperto da Walter Sabatini, ha lasciato il club campano dopo un girone di ritorno di alto livello.

Stiamo parlando, chiaramente, del brasiliano Ederson, che in estate è approdato all’Atalanta per una cifra complessiva di 25 milioni di euro, 15 milioni più il cartellino di Lovato. Il classe 1999, voluto fortemente da Gian Piero Gasperini, non sta però trovando lo spazio sperato. Il tecnico lo ha spesso schierato da trequartista, un ruolo in cui a Bergamo c’è grande concorrenza.

L’Atalanta in estate ha operato un vero e proprio blitz per strapparlo alla concorrenza e siamo certi che i grandi club, che hanno sondato il terreno con la Salernitana, solo qualche mese fa, siano ancora interessati al giocatore. Si è parlato di Psg ma anche di Roma, Inter, Juventus e Milan.

Calciomercato Atalanta, è sfida Inter-Juve per Ederson

Alla fine, come detto, è stata l’Atalanta ad acquistarlo ma a gennaio le cose potrebbero subito cambiare. Un addio immediato, infatti, non è da escludere: lo riporta Repubblica.it, che sottolinea come sia i bianconeri di Massimiliano Allegri che i nerazzurri di Simone Inzaghi stiano monitorando con attenzione la situazione. Serve chiaramente un’offerta importante per convincere l’Atalanta, da sempre una bottega cara.

Un’idea per l’Inter, che è alla ricerca di un calciatore che possa dare il cambio ad Hakan Calhnaoglu, sarebbe quella di inserire il cartellino di Gagliardini. Un’idea che potrebbe trovare il via libera da parte del centrocampista italiano, esploso proprio a Bergamo, prima del trasferimento a Milano. Ma la Juventus, si sa, ama vincere il derby d’Italia, anche sul mercato: in estate – come tutti ricorderete – i bianconeri hanno spiazzato l’Inter, acquistando Bremer, che sembrava destinato a vestire il nerazzurro. Domenica sera assisteremo alla super sfida in campo, a gennaio potrebbe esserci quella sul mercato.