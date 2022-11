Scoperta la ‘bugia’: a gennaio va alla Juventus

Ancelotti ormai ha deciso, non giocherà più con lui: per la Juventus è l’occasione di coronare un lungo inseguimento

Quinta sconfitta in sei partite di Champions, eppure con il Psg la Juventus ha dei buoni motivi per sperare in una ripresa nelle prossime partite. La squadra di Allegri ha giocato quella che è una delle migliori partite dell’anno, sfruttando anche l’entusiasmo dei giovani.

Una prestazione che potrebbe rappresentare il punto di svolta di una stagione che potrebbe ancora riservare delle sorprese per i bianconeri. Molto dipenderà dai prossimi match con la Juventus che vorrebbe arrivare alla pausa per i Mondiali accorciando dalla vetta della classifica. Poi ci sarà tempo per riflettere e anche per pianificare le mosse sul mercato. Da questo punto di vista una mano potrebbe arrivare dal Real Madrid dove segnalano un Carlo Ancelotti intransigente con un suo calciatore. Stando a quanto riportato dal portale ‘elnacional.cat’, il tecnico di Reggiolo si sente tradito e avrebbe deciso di non mandarlo più in campo.

Calciomercato Juventus, Hazard fuori squadra

Si parla di Eden Hazard che si è tirato indietro in occasione della sfida di Champions contro il Celtic ha dato forfait, lamentando un problema fisico. Un infortunio a cui, stando a quanto riportato dal portale spagnolo, lo staff tecnico del Real (compreso Ancelotti) non avrebbe creduto. Il sospetto è che Hazard si sia tirato un po’ indietro per evitare rischi in vista del Mondiale. Un presunto comportamento che avrebbe portato il Real a decidere di non schierare più il belga.

Una situazione che potrebbe essere risolta in maniera definitiva a gennaio quando Hazard potrebbe lasciare il Real Madrid. La Juventus è tra le squadre accostate con più frequenza all’ex Chelsea, anche se c’è qualche concorrente da battere. L’ultima squadra in ordine di tempo ad essere stata inserita tra i club interessati al numero 7 dei blancos è il Boca Juniors con i tifosi che starebbero invocando l’arrivo di Hazard. Per la Juventus, quindi, una concorrente in più sulla strada per portare al belga in Serie A dove voci che si rincorrono da anni.