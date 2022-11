L’hanno già mollato: “Ronaldo non può più giocare”

Cristiano Ronaldo continua a deludere. Il portoghese, nonostante l’assist decisivo per Garnacho, non ha convinto. L’addio al Manchester United si avvicina

Cristiano Ronaldo è al bivio della sua esperienza al Manchester United e ha il sapore di un lento e doloroso addio.

Oggi il portoghese ha avuto un’opportunità importante contro la Real Sociedad, ma l’ha sfruttata solo in parte. L’attaccante, infatti, ha servito un assist prezioso per Garnacho che non se l’è fatto ripetere due volte e ha realizzato il gol partita, ma ciò non gli ha evitato una vera e propria pioggia di tweet contro di lui.

Cristiano Ronaldo sommerso di critiche sui social: “Addio a gennaio”

Molti tifosi, infatti, non credono più nelle prestazioni del bomber, che alcuni ritengono il più migliore di sempre. Se alcuni si sono concentrati sull’esultanza del giovane Garnacho che è un vero e proprio tributo a CR7 e che, di sicuro, ha riempito d’orgoglio il fenomeno classe 1985, in molti hanno sottolineato la prova sottotono del bomber. Ronaldo non ha pressato, accusano in molti, mentre altri si sono concentrati sul gol fallito dall’ex Real Madrid. Le critiche si sono focalizzate, come avveniva spesso anche alla Juventus, sull’atteggiamento in campo e tattico di Ronaldo, che spesso sembra fuori dal gioco. La sensazione è che anche i suoi stessi tifosi abbiano perso le speranze di vedere il calciatore dominante di un tempo e diversi di loro hanno chiesto l’addio già a gennaio e di non schierarlo più da titolare. Di seguito diversi tweet sulla scia che vi abbiamo descritto.

Ronaldo cannot play another game for us man. Get him out in Jan — Vipul Berkman Block (@vipsydoobydoo) November 3, 2022

And I pray we get a better striker that won’t make us realize how much mistake we would make by selling Ronaldo. — Drezign Concepts (@drezign) November 3, 2022

leave this team in January cris please — M🇵🇸 (@Mrc70I) November 3, 2022

You had a bad game. You need to accept you ain’t as productive as you were. Give the young lads a chance. Move to MLS. — UTD_Jay 𓃵 (@JM_Jay90) November 3, 2022

Ronaldo out — King Chuck (@Francis13776856) November 3, 2022

We can’t play like that with Ronaldo — Right Choice (@RightChoice___) November 3, 2022