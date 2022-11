Annuncio UFFICIALE e ritiro immediato: “Nel weekend la mia ultima gara”

Annuncio ufficiale che ha del clamoroso, ritiro immediato subito prima dei Mondiali: “Nel fine settimana la mia ultima gara”

Doveva essere la stagione della rinascita, ma il primo obiettivo è stato clamorosamente mancato. L’arrivo di Lewandowski e di tanti altri giocatori arrivati per fior di milioni avevano riportato grande entusiasmo, ma in casa Barcellona la qualificazione alla seconda fase di Champions League è fallita.

Superata nel girone da Inter e Bayern Monaco, la compagine catalana dovrà accontentarsi, per il secondo anno consecutivo, dell’Europa League. Un obiettivo certamente inaspettato rispetto a quelle che erano le premesse di inizio stagione. Ma per la seconda parte dell’anno, Xavi non potrà più contare su Gerard Pique. Il difensore centrale classe 1989 ha infatti clamorosamente annunciato il ritiro via social.

Attraverso un video, Pique ha sottolineato come la partita in programma sabato contro l’Almeria sarà la sua ultima al Camp Nou. “Il calcio mi ha dato tutto, il Barcellona mi ha dato tutto. I tifosi mi hanno dato tutto. In questi giorni ho ripensato a quel bambino che non voleva diventare un calciatore, voleva diventare un giocatore del Barcellona. A quel bambino che ha realizzato i suoi sogni. Che ha giocato con campioni, che ha vinto trofei, che ha indossato la fascia di capitano – ha dichiarato Pique – Ora ho deciso che è il momento di chiudere il cerchio. Ho sempre detto che non ci sarà altra squadra dopo il Barcellona e così sarà. Questo sabato sarà la mia ultima partita al Camp Nou”. Un messaggio chiaro quello del difensore, che potrebbe quindi disputare l’ultima gara della carriera a Pamplona contro l’Osasuna il prossimo martedì 8 novembre.