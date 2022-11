Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 2 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e TuttoSport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi mercoledì 2 novembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 2 novembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

L’apertura de ‘La Gazzetta dello Sport’ si concentra sul Milan, con la foto di Rafael Leao ben visibile in prima pagina. La Rosea titola “Milan, serve un ruggito”: i rossoneri, infatti, sono l’unica delle quattro italiane in Champions League a non conoscere ancora il loro destino. E ora siamo già arrivati alla resa dei conti, al match contro il Salisburgo in cui tutto sembra andare nella direzione degli ottavi di finale per gli uomini di Pioli. Nel taglio alto si parla anche di Inter e Napoli: i nerazzurri si sono risparmiati per la Juve, mentre i partenopei hanno conquistato il primo posto nel girone, nonostante la sconfitta. Ed è giusto così.

‘Corriere dello Sport’, invece, si dedica in primo piano proprio agli azzurri: “Napoli tra le stelle”. Come accennavamo, la capolista della Serie A ieri sera si è resa protagonista di una prestazione splendida contro il Liverpool. Il 2-0 incassato alla fine è indolore, visto che è comunque arrivato il passaggio del turno e con il primo posto nel girone.

‘TuttoSport’, invece, ed era lecito aspettarselo, apre con la Juventus e con la faccia concentrata e quasi crucciata di Allegri: “Allegri: le scuse, la rabbia, l’orgoglio”. L’ultima di Champions League contro il PSG sa di beffa e l’amaro in bocca è tanto dopo un percorso europeo che non è stato per nulla all’altezza delle aspettative.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri di mercoledì 2 novembre 2022

All’estero non si parla d’altro se non di Champions League, perché i verdetti sono arrivati e non sono neanche semplici da accettare. Prendiamo il caso della Spagna. Il ‘Mundo Deportivo’ apre con “Adios con Viktoria”: il Barcellona, terzo nel girone di Inter e Bayern Monaco, scende in Europa League con una vittoria che non può consolare i blaugrana per com’è andata la Champions.

E se si va a Madrid, sponda Atletico, le cose vanno anche peggio. I colchoneros hanno perso contro il Porto e sono fuori dall’Europa, finendo al quarto e ultimo posto nel girone. Un fallimento senza attenuanti per Diego Simeone, che viene nettamente sottolineato da Marca: “Los dias mas negros del Cholismo”.