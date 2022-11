La rivelazione Anastasia: “Ho capito che dipende tutto da me”

Tra la gavetta, la Juventus e l’idolo bianconero: parla il numero 7 del Sangiuliano City protagonista di un grande avvio di stagione

Emanuele Anastasia è una delle grandi rivelazioni del campionato di Serie C. Esterno e seconda punta, il classe ’96 di Voghera sta stupendo tutti con la maglia del Sangiuliano City, dove è approdato in estate per merito di una super stagione alla Sanremese. Su di lui sono già piombati diversi club del campionato di B.

“Forse con l’esperienza che ho acquisito durante questi anni di sali e scendi ho capito che dipende tutto da me e quindi ho cercato di migliorare ogni minimo dettaglio della mia prestazione in campo e fuori per cercare di poter rendere sempre al meglio”, ha dichiarato in esclusiva a Seriebnews.com proprio Anastasia, il cui sogno è sempre lo stesso: “La Serie A… Da piccolo tifavo Juventus e il mio idolo era Del Piero“. CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE!