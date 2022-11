Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’1 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi martedì 1 novembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 1 novembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Il Milan cerca di dimenticare la disfatta di Torino con il rinnovo di Stefano Pioli. La Gazzetta dello Sport apre infatti con la firma del tecnico rossonero: ‘Pioli Mister Milan’, con l’allenatore che prolunga fino al 2025 con il ‘Diavolo’. Rinnovo biennale con aumento per Pioli e ci sarà anche un ulteriore premio se vince la Champions. In risalto sul quotidiano meneghino anche il nuovo stop di Pogba e Lukaku: ‘Ci siamo rotti!’, con i due alfieri di Juventus e Inter che torneranno in campo solo nel 2023. Capitolo Champions: l’Inter impegnata sul campo del Bayern Monaco pensando alla Juve, mentre il Napoli fa paura al Livepool di Klopp.

Anche il Corriere dello Sport apre con il doppio infortunio di Pogba e Lukaku: ‘Shock Mondiale’. Pogba si arrende e non va al Mondiale, Lukaku si ferma ancora: è corsa contro il tempo per l’attaccante belga. ‘Volpato, lo Special baby porta in alto la Roma’, Mourinho ringrazia il giovane centrocampista a Verona e vola al quarto posto in classifica. ‘Napoli a Liverpool per la sesta vittoria’, mentre per l’Inter è in gioco il prestigio nella tana del Bayern. ‘Pioli al Milan fino al 2025’, in casa Milan a far notizia è ovviamente il rinnovo di tecnico rossonero: “Sono felice e mi sento ancora più carico”.

‘Onorate 125 anni di gloria’, oggi il compleanno della Juventus e una storia da rispettare ad iniziare dal match di Champions contro il PSG. ‘Pogba salta il Mondiale’, a far rumore è inevitabilmente il nuovo stop del centrocampista francese. ‘Lukaku, altri guai: niente Juve e arrivederci nel 2023’, non ride neanche l’Inter vista la ricaduta muscolare del centravanti belga. ‘Volpato, daje Roma. Blitz Bologna’, i giallorossi di Mourinho e i felsinei si impongono nei due posticipi del lunedì. “Toro, che cuore. Senza paura contro chiunque”, il discorso motivazionale di Buongiorno nell’exploit dei granata contro il Milan.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri di martedì 1 novembre 2022

‘Veo difícil que Messi vuelva’, il quotidiano AS apre con l’intervista all’ex stella del Barcellona Iniesta, che si sofferma sul possibile ritorno in blaugrana di Leo Messi. Il Barça saluta la Champions nella trasferta di Plzen, mentre l’Atletico Madrid in casa del Porto cerca il pass per l’Europa League. ‘Se ofrecen’, il Mundo Deportivo dà spazio invece al mercato e alle occasioni a parametro zero per il Barcellona nel prossimo mercato estivo. Kante, Jorginho, Dalot e Moukoko nei radar della dirigenza catalana.