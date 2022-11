VIDEO CM.IT | Vigilia Milan-Salisburgo: un assente alla rifinitura a Milanello

Il Milan prepara la decisiva partita di Champions contro il Salisburgo. I ragazzi di Pioli avranno a disposizione due risultati su tre per qualificarsi agli ottavi

In casa Milan è vigilia della decisiva sfida di Champions col Salisburgo. Reduce dal brutto ko col Torino, la squadra di Pioli (fresco di rinnovo fino a 2025) vuole l’immediato riscatto domani sera al ‘Meazza’.

Ai rossoneri basterà non perdere contro gli austriaci per qualificarsi agli ottavi. A Milanello è iniziata la rifinitura, assente – almeno per ora – lo statunitense Dest. Giunto in estate in prestito con diritto dal Barcellona, il terzino è quindi a forte rischio per la gara di domani.