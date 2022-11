Il PSG ha fatto la sua scelta: deciso il futuro di Skriniar

Milan Skriniar, stella dell’Inter in scadenza di contratto, è un obiettivo di calciomercato del PSG che però avrebbe preso una nuova decisione: ecco le ultimissime

Stasera, l’Inter di Simone Inzaghi sarà impegnato a Monaco, più precisamente all’Allianz Arena, in occasione della sesta giornata del gironcino di Champions League contro il Bayern di Julian Nagelsmann.

Entrambe le squadre, già certe del primo e del secondo posto nel loro raggruppamento, con la clamorosa eliminazione del Barcellona di Xavi, si preparano a questa sfida di grande prestigio che, se andassimo a stringere, non conta davvero nulla per la stagione di nessuna delle due compagini. Simone Inzaghi, tecnico della Beneamata, è pronto a fare un ampio turnover per non rischiare giocatori e forze in vista di quella che sarà una sfida delicatissima domenica per l’Inter in casa della Juventus di Massimiliano Allegri, a caccia dell’ennesima vittoria consecutiva per proseguire la rimonta scudetto dopo una partenza choc. Fra i giocatori a riposo ci sarà, con ogni probabilità, anche Milan Skriniar, difensore centrale slovacco e, nelle ultime uscite vista l’assenza di Handanovic, capitano dell’Inter. L’ex Sampdoria è però in scadenza di contratto con i nerazzurri e su di lui, anche in vista del calciomercato di gennaio, sembra forte l’interesse del PSG di Luis Campos, ma attenzione ad una novità. Le ultimissime notizie sul futuro di Milan Skriniar con la maglia dell’Inter di Simone Inzaghi, occhio al PSG

Calciomercato Inter, Skriniar in scadenza: occhio alla novità

Mentre l’Inter si prepara all’affondo decisivo per trattenere Milan Skriniar ad Appiano Gentile, il PSG di Luis Campos sembrerebbe, secondo quanto riportato da ‘Le10Sport’, aver preso una decisione: cercare nuovi profili per la difesa di Galtier.

Nel mirino dei parigini sono infatti finiti diveri giovani calciatori francesi, sintomo di un possibile accantonamento della pista Skriniar che, dopo una partenza di stagione decisamente deludente, ora sembra essere tornato ai suoi consueti livelli con, in più, una fascia da capitano a responsabilizzarlo ed una volontà, sempre presente, di dare sempre il massimo per i colori nerazzurri dell’Inter di Simone Inzaghi.