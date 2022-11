Scaricato subito, la Juventus subentra nel prestito

Il giocatore è stato già scaricato, possibile occasione per la Juventus in sede di calciomercato. L’indiscrezione e tutti i dettagli

“Sono sempre molto contento di essere qui. Sento una famiglia qui, in un club in cui ho fatto quasi tutta la mia carriera come professionista. Sono molto grato alla Juventus, cerco solo di andare avanti e dare il meglio alla squadra. Per il futuro si vedrà più avanti”.

“La mia ultima stagione qui? Ho fatto quasi una vita qui, mi sento parte della famiglia e cerco di andare avanti senza pensare al futuro. Poi si vedrà”. Alla vigilia di Juventus-Paris Saint-Germain, Juan Cuadrado ha risposto così sul suo futuro. Come noto, il laterale bianconero è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e la permanenza è sempre più in dubbio. Il colombiano è nella stessa situazione dell’esterno opposto della Juve, Alex Sandro: anche il terzino brasiliano è in scadenza e dovrebbe lasciare Torino a fine stagione, a parametro zero. In casa bianconera, infatti, si parla già della possibile successione dei due e del restyling previsto sulle fasce. Sono già diversi i nomi accostati alla Juve in sede di calciomercato, uno di questi, nelle passate sessioni, è quello di Alex Telles di proprietà del Manchester United. Il laterale portoghese ex Inter si trova attualmente in prestito al Siviglia.

Calciomercato Juventus, occasione Telles a gennaio: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, Telles sarebbe stato già scaricato dal Siviglia. Il club andaluso non è convinto del laterale portoghese e starebbe addirittura riflettendo sull’addio anticipato a gennaio, con il possibile rientro dell’ex Inter a Manchester con sei medi di anticipo. Il terzino sinistro, già accostato alla Juventus nelle scorse sessioni di calciomercato, potrebbe così rappresentare un’importante occasione per i bianconeri sempre attraverso la formula del prestito. Staremo a vedere.