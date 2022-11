Trattativa serrata, si muove Agnelli: lo porta alla Juventus

La Juventus pensa già al mercato e si muove il presidente bianconero in prima persona: già quattro incontri per portarlo a Torino

Terza vittoria consecutiva, miglior difesa del campionato: si intravede un raggio di luce nella stagione, fin qui deludente, della Juventus. Nulla di eclatante ma, nonostante l’emergenza infortuni, i bianconeri stanno dando segnali di risveglio ed ora sono a due punti dalla zona Champions.

Un passo avanti importante per una squadra che da inizio stagione sta facendo a meno di quello che è stato il vero colpo dell’estate, Paul Pogba, non ha ancora recuperato Chiesa ed ha dovuto fare i conti con le poche presenze di Di Maria.

Ripresa incoraggiante, in attesa di conferme e del mercato che potrebbe dare ad Allegri i rinforzi giusti per provare la rimonta anche in chiave scudetto e, se mercoledì dovesse arrivare la qualificazione, dare l’assalto all’Europa League. A gennaio i bianconeri sono pronti a muoversi e per farlo è sceso in campo direttamente il presidente Andrea Agnelli.

Calciomercato Juventus, Agnelli si muove per Hazard

E’ da qualche settimana che il nome di Eden Hazard è tornato in orbita Juventus. Il belga al Real Madrid non è mai riuscito ad incidere come fatto al Chelsea e il suo addio sembra ormai scontato. In stagione è sceso in campo appena 229 minuti e dire che Ancelotti ha fatto per un po’ di tempo a meno di Benzema.

Una situazione che porterà ad un addio, probabilmente già a gennaio e la Juventus sarebbe molto interessata al numero 7 blanco. Stando a quanto riferisce ‘elnacional.cat’, i bianconeri vorrebbero sfruttare i buoni rapporti tra Florentino Perez e Andrea Agnelli per portare a compimento l’affare a condizioni favorevoli. In particolare ci sarebbero stati già diversi incontri, ben quattro, tra i due numeri uno proprio per parlare di Hazard.

Nello scacchiere di Allegri il belga potrebbe giocare sia a destra che a sinistra e rappresenterebbe un’opzione in più per l’attacco. Da valutare le sue condizioni fisiche, aspetto non secondario visto i precedenti con gli acquisti della Juve, ma Agnelli è pronto ad un’altra scommessa.