“Inter esclusa dalla Champions”: richiesta perentoria, cosa è successo

L’Inter in campo sul campo del Bayern Monaco e i tifosi si scatenano contro il nerazzurro: “E’ una vera sciagura”

L’Inter non demerita sul campo del Bayern Monaco ma ha chiuso il primo tempo sotto di un gol. I nerazzurri reclamano per un tocco di mano di Manè che l’arbitro giudica regolare e vanno sotto con la rete di Pavard in una partita che non ha nessun valore per la classifica.

La squadra di Inzaghi tiene comunque bene il campo anche se c’è qualcuno dei calciatori interisti che non sta convincendo appieno. I tifosi sui social hanno individuato il capro espiatorio e lo hanno criticato in maniera anche molto veemente, senza alcuna possibilità di replica, arrivando a chiedere l’esclusione dalla Champions.

Il bersaglio preferito su Twitter dei sostenitori dell’Inter è Roberto Gagliardini che Inzaghi ha voluto mandare in campo dal primo minuto. Una scelta che è piaciuta poco al popolo nerazzurro che non ha fatto nulla per nasconderlo.

Bayern Monaco-Inter, Gagliardini nel mirino: “Una sciagura”

Il centrocampista ex Atalanta finisce nel mirino delle critiche e non gli si perdona praticamente nulla. Così un tifoso parla di “formazione horror” ed un altro definisce Gagliardini “l’unico pesce fuor d’acqua”.

Ma c’è anche chi va oltre, definendo il centrocampista “una sciagura completa” e un “giocatore irrecuperabile”, oltre a chi sentenzia senza alcuna possibilità di replica: “La Uefa dovrebbe escludere l’Inter dalla Champions per schierare Gagliardini”.

Ecco alcuni tweet su Gagliardini:

Ma del goat Gagliardini che domina in mezzo al campo ne vogliamo parlare?#BayernInter — 𝗗𝗔𝗡 🐍 (@Dan_FCIM) November 1, 2022

"Gagliardini purtroppo" e per me possiamo fermarci qui — nerorimmel (@nerorimmel) November 1, 2022

#Gagliardini una SCIAGURA COMPLETA.

Giocatore irrecuperabile credo.

Non so nemmeno se realtà come Udinese, Bologna, Spezia, Verona, ecc ecc potrebbero servirgli a qualcosa …#BayernMonacoInter #BayernInter — Damiano 🇮🇹 (@BorisJo_ker) November 1, 2022

Inadeguato … passargliela è come buttarla via #Gagliardini — Amin1908 (@AMIN1908_) November 1, 2022