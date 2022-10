DIRETTA Serie A, Verona-Roma 1-0: Dawidowicz segna e poi rosso diretto: brutta entrata su ZanioloLIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bentegodi’ tra il Verona di Bocchetti e la Roma di Mourinho in tempo reale

La Roma è di scena sul campo del Verona nel posticipo del lunedì valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due squadre con obiettivi molto diversi che sarà diretta dall’arbitro Sacchi della sezione di Macerata.

Da una parte i giallorossi di José Mourinho, dopo la vittoria in trasferta contro l’Helsinki di giovedì e a tre giorni dalla gara decisiva contro il Ludogorets per il passaggio del turno in Europa League, vogliono rialzare la testa anche in campionato a seguito della sconfitta interna contro il Napoli che ha fatto uscire i capitolini dalla zona Champions. Dall’altra i gialloblu di Salvatore Bocchetti, ancora alla ricerca dei primi punti da quando è subentrato a Cioffi in panchina, sognano il colpaccio per interrompere la striscia di sei sconfitte di fila per iniziare la ricorsa alla salvezza. Un anno fa, su questo stesso campo, gli scaligeri si imposero con il risultato di 3-2. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bentegodi’ in tempo reale.

Probabili formazioni Verona-Roma

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Verdi; Kallon, Henry. All. Bocchetti

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 32, Atalanta 27, Milan 26, Lazio ed Inter 24, Roma*, Udinese e Juventus 22, Torino 17, Salernitana 16, Sassuolo 15, Fiorentina 13, Empoli 11, Bologna* e Monza* 10, Spezia 9, Lecce 8, Sampdoria 6, Hellas Verona* e Cremonese 5.

*Una partita in meno