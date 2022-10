Il mal di pancia scuote la Juve: firma gratis, Guardiola trema

La Juventus segue un importante calciatore in scadenza di contratto, per potenziare la propria rosa sul mercato: l’affare a zero è possibile

Caccia all’equilibrio. Già, proprio quell’equilibrio che manca da diverso tempo in casa Juventus e che anche in questa prima parte di stagione non si è visto. La ‘Vecchia Signora’ è spesso crollata durante gli appuntamenti sul campo di un certo spessore, a dimostrazione di come la squadra fatichi non poco a girare nella maniera giusta.

Mister Massimiliano Allegri, complici i numerosi infortuni, sta ricorrendo pure ai giovani talenti bianconeri, vogliosi di mettere in mostra il proprio valore. E, a quanto pare non è una decisione sbagliata, visto che ad affossare il Lecce al Via del Mare è stato – guarda caso – Nicolò Fagioli, uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Per giunta, il classe 2001 si è reso protagonista di un gran gol, valso tre punti assai significativi. È, però, troppo presto per parlare di rinascita: troppi i passi falsi accumulati fino ad ora dai torinesi, eliminati dalla Champions League ad una partita dal termine della fase a gironi.

Un fallimento di proporzioni gigantesche per un club di tale prestigio internazionale. Sarà durissima liberarsi di un’onta del genere, invertendo quanto prima la rotta negativa. Un’indicazione un po’ più rilevante, in tal senso, potrà darcela il Derby d’Italia, in programma all’Allianz Stadium domenica 6 novembre (ore 20:45). Inoltre, continuerà a giocare un ruolo fondamentale il calciomercato, con la rosa bianconera che – inevitabilmente – dovrà subire delle modifiche.

Calciomercato, Gundogan può lasciare il City a zero: Juventus vigile

In particolare, tiene banco il tema centrocampo, uno dei maggiori problemi della Juventus. Come se non bastasse, Paul Pogba si è dovuto fermare nuovamente a causa di un affaticamento alla coscia (da verificare in maniera più approfondita). Insomma, il reparto è davvero in difficoltà, di conseguenza la ‘Vecchia Signora’ si guarda attorno alla ricerca di ghiotte occasioni da poter sfruttare, al fine di potenziare la mediana.

E qui entra in gioco Ilkay Gundogan. Il turco classe ’90 (ha compiuto 32 anni il 24 ottobre) presenta un contratto in scadenza giugno 2023. Stando a quanto riferisce ‘Footballinsider247.com’, il Manchester City e Guardiola temono che l’ex Borussia Dortmund non accetti la proposta di rinnovo dei ‘Citizens’, abbandonando la nave a parametro zero. Gundogan, infatti, sarebbe tentato di intraprendere una nuova esperienza in Europa e ciò potrebbe sicuramente far gioco alla Juventus, che apprezza da tempo il profilo in questione.