Tegola Juventus, UFFICIALE: rientra nel 2023

Juventus, c’è l’annuncio ufficiale diramato dal club bianconero in merito alle sue condizioni. Ecco il comunicato.

Serviva una vittoria alla Juventus per provare a trovare un minimo di continuità in campionato. Al “Via del Mare”, sebbene tra mille difficoltà, i bianconeri sono riusciti a strappare un successo importante, grazie ad una prodezza di Fagioli che ha letteralmente fatto saltare il banco.

Nella seconda frazione di gioco, complice l’ingresso di molti giovani, la Juve ha avuto il merito di schiacciare i salentini nella propria metà campo. Ancora una volta l’ingresso in campo di Iling-Junior è stato determinante. Oltre a fornire l’assist a Fagioli, infatti, l’attaccante esterno si è reso protagonista di alcune sortite interessanti, che hanno fatto a fette la retroguardia di Baroni. Negli ultimi minuti di gioco, però, Iling ha stretto i denti, dopo aver subito un brutto fallo da Di Francesco.

Gli accertamenti a cui è stato sottoposto il giovane bianconero hanno evidenziato un trauma conclusivo/distorsivo alla caviglia destra. Ecco il comunicato: “Samuel Iling-Junior, a seguito del trauma contusivo/distorsivo della caviglia destra riportato ieri, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno escluso fratture: saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero.”

Juventus, infortunio Iling: il comunicato ufficiale

Prima della sosta per i Mondiali, la Juventus è attesa da un vero e proprio tour de force. Dopo la sfida con il Psg, infatti, gli uomini di Allegri se la vedranno con Inter ed Hellas Verona, prima di chiudere davanti al proprio pubblico sfidando la Lazio del grande ex Sarri. Filotto al quale Iling per forza di cose non potrà prendere parte: i tifosi della Juventus rivedranno all’opera l’ex Chelsea soltanto nel 2023. Ricordiamo che l’ingresso in campo di Iling aveva fatto saltare il banco nel corso della trasferta da “Da Luz” contro il Benfica, rivitalizzando una manovra apparsa priva di mordente. Tegola da non trascurare per Allegri, che sta trovando buone risposte dai giovani in questo frangente della stagione.

La ventata di freschezza, imprevedibilità e consapevolezza dei propri mezzi non può che fare bene ad una squadra attesa da un fisiologico ricambio generazionale.