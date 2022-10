Kessié ritorna subito in Serie A: il prezzo è da non credere

Calciomercato, le ultime indiscrezioni sul futuro di Kessié sono assolutamente clamorose. L’ipotesi di un ritorno in Serie A è on fire.

Sebbene manchino ancora molte settimane all’inizio della sessione invernale di calciomercato, le voci relative ai possibili affari ancora in divenire continuano a prendere quota senza soluzione di continuità.

Con un Mondiale che potrebbe rimescolare nuovamente le carte in tavola, le big del nostro campionato si affacciano alla prossima finestra di negoziazioni con rinomate certezze, ma con la consapevolezza di poter rimpolpare in modo importante i rispettivi organici. Ne sanno qualcosa i club milanesi, per i quali potrebbero affacciarsi nuove intriganti opportunità. E come non definire tale l’eventuale ritorno di Franck Kessié in Serie A. Il centrocampista ivoriano, sbarcato al Barcellona qualche mese fa al termine di una vera e propria telenovela, potrebbe clamorosamente ritornare sui suoi passi, apparecchiando la tavola per un ritorno a sorpresa.

Calciomercato Milan, intrigo Kessié: rilanciano un clamoroso ritorno

Secondo quanto riferito da fichajes.net, infatti, sebbene Kessié sia legato al Barça da un contratto in scadenza nel 2026, il suo futuro è ancora tutto da scrivere. La mezzala ex Milan – utilizzato a singhiozzo da Xavi – sarebbe assolutamente deluso dalla sua esperienza all’ombra del Camp Nou. Kessié in questo primo segmento stagionale ha collezionato complessivamente 12 presenze, totalizzando 418 minuti di gioco. Nello scacchiere tattico dei blaugrana non sembra avere una collocazione ben definitiva, al punto che sarebbe già stato offerto a diversi club in Serie A.

Secondo quanto rimarcato dalla stessa fonte iberica, infatti, tra i club tirati in causa ci sarebbe nuovamente il Milan. Il Barça valuta il proprio centrocampista non meno di 40 milioni di euro: a queste cifre, resta piuttosto complicato un suo trasferimento. Tuttavia, maggiori chances potrebbero palesarsi nel caso in cui i catalani aprissero a formule di pagamento più agevoli. Per ovvie ragioni – ambientali ed economiche – il Milan non rappresenta la pista più calda, almeno per il momento. In passato, Kessié era stato accostato anche ad Inter e Juve, che però per diverse ragioni non hanno mai seriamente affondato il colpo. Tuttavia, come ci insegna ormai da tempo immemore, il calciomercato sa dispiegare vie infinite.