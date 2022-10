Non torna al Milan, l’agente spegne le voci: “Fake news”

Porta chiusa ad un ritorno al Milan, l’agente parla chiaro e spegne le voci: “Tutte fake news”

L’inizio di stagione è stato certamente deludente. Per lui, ma anche per la squadra. Perché il Barcellona è già fuori dalla Champions League con un turno d’anticipo e perché Franck Kessie ancora sta faticando ad imporsi all’interno della rosa dei catalani. Il centrocampista ivoriano, che ha firmato con i blaugrana un contratto valido sino al 2026, ha finora collezionato 12 presenze ed un gol, ma scendendo in campo soltanto per poco meno di 420 minuti.

Numeri che spiegano tutta la fatica del giocatore ivoriano. E in queste ore si è parlato di una possibile nostalgia italiana. Kessie ha lasciato il Milan a parametro zero dopo aver contribuito in maniera importante alla vittoria dello scudetto dei rossoneri di Stefano Pioli. E ora, viste le fatiche in terra iberica, si vocifera di un possibile ritorno in Serie A e in particolare proprio a Milano del centrocampista classe 1996 già dal prossimo gennaio.

Milan, ritorno Kessie: Atangana parla chiaro

A chiudere però le porte ci ha pensato l’agente del giocatore, George Atangana. Intervistato da ‘Mundo Deportivo’, Atangana ha chiuso le porte ad un possibile addio a gennaio del proprio assistito: “Tutte fake news. Sono notizie totalmente false” ha commentato senza mezzi termini. “Kessie è molto felice al Barcellona. È nel club da pochi mesi ed è ancora in fase di adattamento. Si sta adattando alla squadra e allo stile di gioco che non ha nulla a che fare con il gioco che propongono gli altri club e, quindi, ci vuole tempo” ha aggiunto.

Nessuna partenza a gennaio, almeno per il momento. Porte chiuse quindi ad un possibile ritorno a Milano. Operazione che, nel caso, sarebbe stata possibile solo in prestito. Non va però scordato come, inevitabilmente, i rapporti di Maldini e il resto della dirigenza con l’agente dell’ivoriano si siano complicati, viste le infinite trattative di un rinnovo che, alla fine, non si è mai concretizzato.