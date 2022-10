Messi, svolta totale: tutto in 60 giorni

Tiene banco il futuro di Lionel Messi, ancora avvolto nel mistero: novità importanti sull’argentino, arriva un annuncio a sorpresa

Nella scorsa stagione, il suo impatto sul pianeta Psg non era stato memorabile, per usare un eufemismo, con cifre decisamente lontane dai suoi standard (appena 11 gol totali in stagione). Lionel Messi, adesso, si sta rifacendo con gli interessi e appare in un gran momento di forma.

Gol e assist anche contro il Troyes, per scrivere un totale di 12 gol e 13 assist in 17 gare stagionali. La ‘Pulce’ è carica, a dir poco, e si prepara, tra qualche settimana, a essere protagonista dei Mondiali in Qatar. La rassegna iridata in inedita versione invernale sarà per lui l’ultima occasione di conquistare quel titolo con la maglia dell’Argentina che insegue da sempre. Lo scorso anno, è riuscito a interrompere la ‘maledizione’ con l’Albiceleste, portando a casa la Coppa America, ora c’è da completare l’opera e chiudere il cerchio con la ciliegina sulla torta di una carriera fantastica. Un Messi concentrato come non mai sul presente e sui prossimi obiettivi, ma con il futuro sullo sfondo a tenere banco.

Messi, ritorno al Barcellona possibile: l’annuncio di Iniesta e il piano dei blaugrana

Si è parlato recentemente di un suo possibile ritorno al Barcellona. Una suggestione? Forse no. La sua intenzione sembrerebbe quella di non rinnovare il contratto in scadenza con il Psg. E i catalani, dopo l’addio shock della scorsa estate, pensano seriamente a riportarlo a casa. Non soltanto la prossima estate, ma con l’idea di fare un tentativo già nel mese di gennaio, secondo il quotidiano iberico ‘Sport’. Missione complicatissima, dato che molto difficilmente il Psg si priverebbe, a stagione in corso, di uno dei suoi fuoriclasse e certamente alzerebbe un muro importante di fronte al forcing dei catalani. Ma Laporta pare determinato a provarci, anche se per ora non ci sarebbero stati contatti diretti. Intanto, sul futuro di Messi parla uno dei ‘bene informati’, il suo amico ed ex compagno Andres Iniesta che ai microfoni di ‘Tyc Sports’ ha spiegato: “Il ritorno al Barcellona non è facile, ma è una possibilità”.