La firma è imminente: il sì che beffa Juve e Milan

L’attaccante difficilmente giocherà in Serie A. Priorità al Real Madrid: ben presto arriverà il rinnovo del contratto

Il cambio di agente in estate aveva fatto pensare che fosse arrivato il momento di cambiare aria, di lasciare la propria squadra e di trasferirsi in Serie A.

Milan e Juventus sono state le squadre che più di altre hanno accarezzato il sogno di portarlo in Italia. Paolo Maldini ha avuto dei contatti diretti per capire la fattibilità dell’operazione, prima di puntare ad altro. Ci aveva pensato anche la Roma di Jose Mourinho ma alla fine Marco Asensio è rimasto al Real Madrid.

Il classe 1996 non è certo una prima scelta per Carlo Ancelotti e i numeri non lasciano molto spazio alle interpretazioni. Fino a questo momento sono 12 le presenze, sette in Liga e cinque in Champions League, per un totale di 217 minuti. Davvero troppo pochi. Sono comunque arrivati due gol e due assist ma forse qualcosa è cambiata. Martedì, nella ultima sfida di Champions League, contro il Lipsia, ha giocato 90 minuti.

Chissà se il giocatore, da qui in avanti, avrà maggiore considerazioni. Questo è certamente l’augurio di Asensio, che ha sempre dato priorità al Real Madrid. In questi mesi, dopo la chiusura del calciomercato, il rinnovo del contratto non è comunque arrivato e ormai mancano pochi mesi alla sua scadenza, il prossimo 30 giugno.

Calciomercato Juve e Milan, rinnovo e addio Serie A

Dalla Spagna sostengono che la voglia di Asensio di riprendersi il Real Madrid stia, però, dando i suoi frutti. Il giocatore sta scalando posizioni e il rinnovo ora appare essere una priorità. Carlo Ancelotti – come riporta ‘Marca’ – vorrebbe il suo prolungamento. I Blancos devono fare i conti con ben sette contratti da rinnovare e quello di Asensio – si legge – sarebbe il primo ad essere chiuso.

Il rinnovo farebbe definitivamente svanire il sogno di vederlo in Serie A. La spesa da affrontare per Milan e Juventus sarebbe davvero troppo alta. Il giocatore, come è noto, vuole un contratto sui 7/8 milioni di euro netti a stagione. Uno stipendio alto, al quale bisognerebbe aggiungere il costo del cartellino, non certo inferiore ai 30 milioni di euro. L’affare Asensio sta per sfumare definitivamente.