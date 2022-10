Ferran Torres-Juve, via al domino: il Milan ne perde un altro

Il Barcellona lo manda via, la Juventus ne approfitta: per il Milan c’è un duro doppio colpo da incassare

Grandi manovre in casa Barcellona con Juventus e Milan spettatrici molto più che interessate.

I blaugrana, dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter, pensano ad una nuova rivoluzione con alcuni calciatori che non rientrano nei piani di Xavi pronti a lasciare il ‘Camp Nou’.

Tra questi c’è anche Ferran Torres acquistato dal Manchester City ma mai pienamente convincente in blaugrana. Per l’esterno spagnolo l’ipotesi cessione prende sempre più piede e l’addio potrebbe arrivare già nel mercato di gennaio. Un’opportunità che fa gola al Milan, ma che intriga anche la Juventus. Anzi proprio i bianconeri potrebbero far partire l’assalto alla riapertura del mercato, andando ad inserire il 22enne di Foios tra le bocche di fuoco di Massimiliano Allegri per la seconda parte di stagione. Un acquisto, magari da perfezionare con la formula del prestito con diritto di riscatto, in ottica presente ma anche futura visto che Ferran Torres potrebbe essere il rimpiazzo ideale per Di Maria.

Calciomercato, Ferran Torres-Juve: doppia delusione per il Milan

Ferran Torres alla Juventus rappresenterebbe una delusione per il Milan e potrebbe anche non essere l’unica. Già perché, stando a quanto riferisce ‘fichajes.net’, il Barcellona avrebbe già scelto anche il sostituto dell’esterno spagnolo. Il nome in primo piano sul taccuino degli obiettivi del club catalano è quello di Cody Gakpo, talento del Psv Eindhoven, corteggiato dalle principali società europee.

Tra queste ci sarebbe anche il Milan, alle prese ancora con il rinnovo di Rafael Leao. Il 23enne olandese sarebbe stato però scelto dal Barcellona come il profilo ideale per rimpiazzare Ferran Torres, con Laporta che spera ovviamente in un affare più riuscito rispetto al precedente. Un intreccio che lascerebbe due volte a mani vuote i rossoneri: Maldini in un colpo solo vedrebbe sfumare due obiettivi e rinforzare una diretta rivale come la Juventus.

Al momento però non c’è ancora nulla di concreto se non la poca soddisfazione del Barcellona nei confronti di Ferran Torres. Potrebbe essere proprio questa a far partire il domino che vedrebbe lo spagnolo approdare alla Juve e il Milan perdere due obiettivi.