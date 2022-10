Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 29 ottobre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, al ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi 29 ottobre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 29 ottobre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’ è dedicata all’Inter di Zhang. Ieri, durante l’assemblea dei soci, il presidente nerazzurro ha rilanciato: “Ogni anno abbiamo rinforzato la rosa, i tifosi e noi stessi ci aspettiamo di essere sempre competitivi, creare un percorso positivo in campo e fuori. Per quanto riguarda Skriniar, sono sicuro che lui sappia il significato di questo club. Lui ama i nostri colori, e quindi sono sicuro che troveremo un accordo per entrambe le parti. La situazione non mi preoccupa per nulla”. Stasera sfida alla Samp di Stankovic.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre con le condizioni di Pablo Marì: il difensore del Monza è stato operato e potrà tornare in campo tra circa due mesi. Niente slittamento per la sfida col Bologna. In taglio alto il focus è sul Napoli capolista: Spalletti, nel giorno del ricordo di Maradona, è pronto alla fuga contro il Sassuolo.

Infine, ‘Tuttosport’ dedica la propria prima pagina odierna all’emergenza infortuni in casa Juve. L’allarme è anche per Dusan Vlahovic, che soffrirebbe di nuovo di pubalgia. A rischio, oltre al PSG, anche la sfida all’Inter di Inzaghi in programma domenica 6 novembre. Oltre al serbo, sono ben dieci gli assenti totali della Juve per la trasferta di Lecce. E ci si interroga su preparazione e staff atletico.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri di sabato 29 ottobre 2022

Il quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’ dedica la prima pagina al Barcellona di Xavi, che non può più sbagliare dopo l’eliminazione dalla Champions League. In Inghilterra invece, sul ‘Mirror’, il focus è sul Manchester United di ten Hag, in continua crescita dopo il difficile avvio e il caso Cristiano Ronaldo.