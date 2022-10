HIGHLIGHTS | Napoli inarrestabile e sempre più primo: Sassuolo ko 4-0, tris Osimhen

Il Napoli non si ferma più: tre punti ed ennesima goleada al ‘Maradona’ con il primo posto consolidato

Il Napoli non ha nessuna intenzione di rallentare e infila un’altra vittoria nettissima in un ‘Maradona’ esaurito. La squadra di Spalletti mette in campo l’ennesima prestazione sontuosa, con un risultato mai in discussione contro il malcapitato Sassuolo, ko 4-0. Eppure la squadra di Dionisi non gioca neanche malissimo, cerca di creare occasioni e ci riesce pure. Ma a mancare è la precisione e la cattiveria in area di rigore, da parte di Pinamonti così come gli altri giocatori.

In difesa, però, i neroverdi ballano clamorosamente e vanno sotto già dopo tre minuti. A firmare il vantaggio è Victor Osimhen, bravo ad arpionare un pallone in area e battere Consigli, tutto col sinistro, sfruttando la spizzata di Kvaratskhelia. La coppia delle meraviglie si ripete un quarto d’ora più tardi: azione super del georgiano sulla destra che lascia tutti fermi. Tranne Osimhen, che è lesto e veloce a coordinarsi deviando in rete. Dopo due assist è poi il turno di Kvara, che si esibisce nell’ennesimo pezzo di bravura: controllo ad alto coefficiente di difficoltà e poi batte ancora Consigli. Il Sassuolo comunque non si arrende, gioca a calcio ma non sfrutta le occasioni, con Meret che fa bella figura.

Nel secondo tempo il Napoli amministra, senza strafare. Ma il 4-0 arriva comunque dopo un altro errore del Sassuolo e lo firma di nuovo Osimhen. Alla fine per il nigeriano è tripletta e settimo gol in campionato: ad ora nessuno meglio di lui. Insieme a Kvaratskhelia, arrivato a quota 6, sta formando un tandem eccezionale. Il ‘Maradona’ applaude un’altra grande prestazione, l’entusiasmo è alle stelle anche in attesa della supersfida di martedì contro il Liverpool che deciderà il primo posto del girone di Champions League. Gli uomini di Spalletti consolidano il primo posto salendo a quota 32 punti, +6 sul Milan che è atteso da un match ostico in casa del Torino. Il Sassuolo resta inchiodato a 15, con tanto di espulsione per Lauriente nel finale per doppia ammonizione.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 32*, Milan 26, Lazio 24, Atalanta 24, Roma 22, Udinese 21, Inter 21, Juventus 19, Sassuolo 15*, Torino 14, Salernitana 13, Empoli 11, Bologna 10, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce 8, Sampdoria 6, Hellas Verona 5, Cremonese 4

*una partita in più