HIGHLIGHTS | Alla Juve basta Fagioli ma Allegri esplode nel finale

Cronaca, tabellino e classifica aggiornata dopo Lecce-Juventus, secondo anticipo della dodicesima giornata di Serie A. I bianconeri sbancano il Via del Mare

Dopo lo show pomeridiano del Napoli tocca alla Juventus provare a fare bottino pieno nella trasferta sul campo di un Lecce desideroso di incamerare punti salvezza. I bianconeri reduci dalla pessima debacle europea maturata a Lisbona contro il Benfica non possono però più concedersi passi falsi in una prima metà di stagione totalmente avara di soddisfazioni. In una serata ricca di assenti c’è spazio quindi anche per alcuni ragazzi nelle scelte di Allegri che lancia dall’inizio l’argentino Soulè, mentre nella ripresa mette nella mischia anche Iling Junior e Fagioli.

Il primo tempo i ritmi sono particolarmente bassi e la gara è avara di emozioni e ricca di errori tecnici. La Juve infatti non sembra riuscire a prendere le misure ad un Lecce comunque ordinato e volitivo che concede poco o nulla a Milik e soci.

Lecce-Juventus, Fagioli illumina la serata bianconera: un gol da tre punti

Il copione non sembra troppo diverso in avvio di ripresa con gli ospiti che provano timidamente ad impensierire Falcone con un paio di chance potenziali create dalla sinistra. Il muro del Lecce regge però fino al 72′ quando un destro a giro perfetto di Fagioli si stampa sul palo e poi finisce in rete per la gioia di tutta la panchina juventina.

Il Lecce però non ci sta e nel finale prova a reagire col palo pieno colpito da Hjulmand che rappresenta l’occasione più ghiotta creata. Nei concitati minuti conclusivi esplode anche tutta la rabbia di Allegri che richiama fortemente Kean per andare a rimpiazzare il giovane Iling-Junior, prima di dirigersi direttamente negli spogliatoi allo scoccare del triplice fischio.

Lecce-Juventus 0-1, il tabellino

Rete: 73′ Fagioli

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Gendrey, Gallo; Blin (60′ Askildsen), Hjulmand, Gonzalez; Strefezza (82′ Di Francesco), Ceesay (82′ Colombo), Oudin (60′ Banda). All. Baroni. A disp. Pezzella, Tuia, Rodriguez, Listkowski, Bleve, Dermaku, Persson, Umtiti, Helgason, Bistrovic, Cetin

Juventus (4-4-1-1): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro; McKennie (46′ Fagioli), Miretti (62′ Kean), Rabiot, Kostic (72′ Iling-Junior); Soulé (84′ Bonucci); Milik. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Rugani, Compagnon, Kean, Iling-Junior

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: 12′ Miretti, 17′ Cuadrado, 23′ Milik, 28′ Gatti, 59′ Cissey, 71′ Pongracic, 78′ Iling-Junior

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 32*, Milan 26, Lazio 24, Atalanta 24, Roma e Juventus* 22, Udinese 21, Inter 21, Sassuolo 15*, Torino 14, Salernitana 13, Empoli 11, Bologna 10, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce* 8, Sampdoria 6, Hellas Verona 5, Cremonese 4

*una partita in più