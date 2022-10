DIRETTA Serie A: Inter-Sampdoria | Segui la cronaca LIVE

Anticipo serale della dodicesima giornata di Serie A, Inter-Sampdoria verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Letteralmente rinata dopo la sconfitta contro la Roma e galvanizzata dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, l’Inter ospita questa sera la Sampdoria nella dodicesima giornata di Serie A. Una gara particolare per Dejan Stankovic, grande ex di giornata e protagonista assoluto del triplete nerazzurro. Reduci dalla prima vittoria in campionato in casa della Cremonese, i blucerchiati sono attesi da una sfida davvero complicata, anche per la cabala. Le ultime cinque sfide al Meazza si sono infatti concluse con cinque successi nerazzurri, con ben 15 gol subiti.

Ancora priva di Marcelo Brozovic, la squadra allenata da Simone Inzaghi va a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato e del sesto risultato utile in tutte le competizioni. A parte il regista croato, il tecnico nerazzurro potrà contare praticamente su tutte le sue frecce, compreso Romelu Lukaku. A proposito di grandi attaccanti, tra gli ospiti la tegola dell’ultima ora è rappresentata dall’assenza di Fabio Quagliarella.

Parlando di statistiche, in tredici partite contro la Samp, Inzaghi ha collezionato nove vittorie, due pareggi e due sconfitte, ottenendo una media di 2,23 punti a partita. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida dello Stadio Meazza.

Formazioni UFFICIALI Inter-Sampdoria

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, DeVrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro. Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Amione; Yepes, Villar; Gabbiadini, Djuricic, Leris; Caputo. Allenatore: Stankovic

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 32*, Milan 26, Lazio 24, Atalanta 24, Roma e Juventus* 22, Udinese 21, Inter 21, Sassuolo 15*, Torino 14, Salernitana 13, Empoli 11, Bologna 10, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce* 8, Sampdoria 6, Hellas Verona 5, Cremonese 4

*una partita in più