Ten Hag ancora ‘contro’ Ronaldo: decisa la settimana dell’addio

Cristiano Ronaldo continua a essere al centro delle discussioni a Manchester: anche stavolta ten Hag non lo ‘calcola’

Il Manchester United sta ingranando, senza Cristiano Ronaldo. I Red Devils sono passati da una media da retrocessione in zona offensiva, non solo per gol ma anche per occasioni create, a una media da Champions League. E il quarto posto è a un solo punto, anche se lo score delle ultime cinque partite è stato modesto con una vittoria, due pareggi e due vittorie.

Ma dà tutt’altra sensazione ora la squadra di ten Hag, come confessato anche da Pep Guardiola, che ha sottolineato come secondo lui il “Manchester United sta tornando”. Nonostante gli infortuni continui di Anthony Martial, che si è fermato parecchie volte per infortunio. “Frustrante”, descrive così il manager olandese la stagione del francese fino ad ora. L’ex Lione sarà di nuovo out, per cui ci sarebbe spazio per Cristiano Ronaldo: “Spero che possa rientrare prima della Coppa del Mondo. Sta facendo progressi, è fuori, ci sta lavorando, lo stiamo aspettando. Ha avuto un’altra battuta d’arresto. Sarebbe bello riaverlo perché può fare la differenza e segnare gol”, ha detto di Martial.

Ten Hag glissa su Ronaldo in campo. Il mercato è gelido su Cristiano

Dicevamo, l’ennesimo stop di Martial riaprirebbe le porte a un posto da titolare per Cristiano Ronaldo contro il West Ham, dopo che è anche tornato al gol giovedì in Europa League contro lo Sheriff Tiraspol, dove ha segnato pure Rashford. La domanda sul portoghese è automatica, ma ten Hag proprio non vuole dare soddisfazioni a CR7: “So che alcuni la vedono così, ma io non ho una formazione per l’Europa e una per il campionato. Guardo l’avversario e ciò di cui abbiamo bisogno. Per vincere le partite abbiamo bisogno dell’intera rosa. Rashford punta? Penso che abbia funzionato bene, ma credo che anche con Cristiano e Marcus dietro di lui sia andata bene”. E il futuro resta lontanissimo da Manchester.

Gli atteggiamenti del campione di Madeira hanno fatto traboccare il vaso, fino all’esplosione del rifiuto ad entrare nel match col Tottenham, con conseguente esclusione. A gennaio si tornerà a parlare pesantemente di Ronaldo, con lo United che potrebbe venire incontro a chi lo vorrà, magari liberandolo con un piccolo indennizzo pur di liberarsene. Al momento sondaggi freddi da parte di club arabi, la pista italiana del Napoli al momento è da escludere visto l’andamento della squadra di Spalletti. Si è parlato di Chelsea e Atletico Madrid, o del ritorno allo Sporting. Più facile che in tanti aspettino gli ultimi giorni del mercato invernale per prendere lo United ‘per il collo’ e strappare condizioni molto favorevoli.