Altro infortunio prima del Mondiale: ansia per l’ex Juve

Il Mondiale è ormai quasi alle porte e ad ogni minimo infortunio rischia di scattare l’annesso allarme. Oggi è toccato anche all’ex Juve de Ligt col suo Bayern Monaco

La scorsa estate Matthijs de Ligt ha lasciato la Juventus per provare una nuova avventura un una big del calcio europeo come il Bayern Monaco. Un grande colpo per i bavaresi che hanno quindi potenzialmente uno dei migliori centrali al mondo, in grado con stazza fisica e capacità atletiche di comporre un’ottima coppia con Upemacano. In Champions League in settimana l’olandese ha messo in scena una grande prova difensiva annullando di fatto Lewandowski nel 3-0 a domicilio dei tedeschi in casa del Barcellona.

Neanche il tempo di godersi il momento che sono poi subentrati problemi di altra natura nella gara successiva, quella odierna giocata e vinta con un netto 6-2 dal Bayern Monaco contro il Mainz.

Bayern Monaco travolgente ma de Ligt va ko: la situazione

Col Mondiale sempre più vicino al via ufficiale appare inevitabile andare in apprensione ad ogni minimo acciacco fisico. È questo il caso anche dello stesso de Ligt, che ha avuto un problema nel corso della netta vittoria del suo Bayern contro il Mainz. Nello specifico il tutto è accaduto intorno alla mezzora del primo tempo quando, dopo una scivolata arrivata in allungo, l’ex centrale della Juventus ha accusato un problemino alla coscia sinistra nella parte posteriore.

Nulla di apparentemente troppo grave per de Ligt che è stato prontamente sottoposto alle cure del caso da parte dello staff medico del Bayern Monaco, portando anche a compimento il resto del primo tempo prima di essere poi sostituito nell’intervallo della sfida. Al netto del Mondiale, che non appare comunque a rischio per ora viste anche le rassicurazioni dello stesso difensore, arriveranno nelle prossime ore gli esami di rito che faranno luce sulla gravità del problema.