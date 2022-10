La Juve punita due volte: ottanta milioni, va al Milan

Ottanta milioni di euro, il Milan può piazzare il colpo sorprendente anticipando Napoli e Juventus: il possibile affare

Ad un punto dalla qualificazione agli ottavi di Champions. Dopo il netto successo contro la Dinamo Zagabria, al Milan basta il pari con il Salisburgo per chiudere i conti e passare il turno.

Una qualificazione che i rossoneri vedono ormai ad un passo e che rappresenta il primo obiettivo stagionale per Pioli. Se il Milan ride, non fa altrettanto la Juventus che è stata buttata fuori dalla Champions con il 4-3 subito in casa del Benfica. E proprio il club lusitano è tra le sorprese della fase a gironi, con i portoghesi che hanno messo in mostra alcuni dei talenti più splendenti del calcio europeo. Proprio uno di questi è diventato in pochissimo tempo ambito sul mercato: Antonio Silva.

Il difensore, appena 18enne, sarà ricordato a lungo dalla Juve visto che ha firmato uno dei quattro gol del Benfica. Per Antonio Silva ora è pronta a scatenarsi una vera e propria asta di mercato e tra le pretendenti ci sono almeno due italiane.

Calciomercato Milan, Antonio Silva per 80 milioni

Stando a quanto riferito da ‘footmediamarseille.fr’, il Napoli avrebbe acceso i riflettori sul giovane portoghese, che piace anche a Real Madrid, Psg e Liverpool. Ma la squadra nuova che sarebbe pronta a far partire l’assalto per Silva è il Milan.

I rossoneri hanno bisogno di blindare ulteriormente la difensa e sono alla ricerca di un nome importante. Antonio Silva, per età e caratteristiche, sarebbe il profilo giusto anche se c’è una controindicazione da tenere in considerazione: la richiesta del Benfica.

Nel contratto di Silva, in scadenza nel 2027, è presente una clausola da 100 milioni di euro. Cifra davvero alta per un calciatore che, seppur di talento, ha disputato ancora poche partite in prima squadra. Il Benfica sarebbe anche disposto a rivedere al ribasso alla cifra ma senza scendere di troppo: la stessa fonte parla di 80 milioni di euro necessari per far venire qualche dubbio al club lusitano. Cifra che negli ultimi tempi il Milan non ha mai speso per un solo acquisto: cambieranno le cose o il 18enne di Viseu resterà soltanto un desiderio irrealizzabile?