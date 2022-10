Ventuno milioni, a gennaio torna Ronaldo: indizio inequivocabile

Per Cristiano Ronaldo continuano le voci sul futuro: l’indizio è eloquente, ventuno milioni di euro e a gennaio arriva CR7

E’ tornato titolare ed al gol Cristiano Ronaldo: la sfida di Europa League con lo Sheriff ha consentito al portoghese di riprendersi la scena dopo essere stato messo fuori dai convocati per la partita con il Chelsea.

Una punizione per quanto accaduto contro il Tottenham con Ronaldo che ha abbandonato la panchina per tornare negli spogliatoi prima del fischio finale. Un episodio che ha confermato la spaccatura esistente tra il Manchester United e l’ex Juventus, una spaccatura che la presenza in Europa League con gol annesso difficilmente riuscirà a risanare. Ed allora, come accade da mesi ormai, il tema dell’addio alla Premier League di Ronaldo è molto dibattuto e gennaio potrebbe rappresentare un punto di svolta.

Dopo il Mondiale potrebbe arrivare quel via libera che è mancato in estate per consentire a CR7 di andare alla ricerca di una nuova destinazione. A questo proposito si segnale un indizio che in Inghilterra reputano molto importante: c’è già la destinazione di Ronaldo.

Ronaldo torna allo Sporting CP: l’indizio

Cristiano Ronaldo torna a Lisbona, per il momento soltanto come proprietario di una lussuosa villa nei pressi della capitale portoghese. Il ‘Sun’ parla nei dettagli della decisione dell’attaccante di acquistare e far ristrutturare questo lussuoso appartamento nella regione di Cascais. Un affare da ben 21 milioni di euro con i lavori che termineranno per l’inizio del 2023.

Proprio in tempo per un eventuale trasferimento a stagione in corso di Ronaldo allo Sporting. L’associazione viene facile e anche il tabloid inglese la fa, ricordando però anche l’ostacolo più grande alla concretizzazione dell’affare: l’ingaggio fuori portata per il club di Lisbona. Servirà un sacrificio da parte di CR7 per coronare il ritorno a casa e farlo già a gennaio. Per Ronaldo però non c’è solo lo Sporting: è noto l’interesse anche dell’Inter Miami di David Beckham. Ma la casa è stata acquistata a Lisbona ed è lì che, magari già a gennaio, prima o poi CR7 farà ritorno.