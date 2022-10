Fuori dalla Champions, cessione obbligatoria: la Juve ne è consapevole

L’eliminazione dalla Champions League non lascia spazio a dubbi: a gennaio la cessione è obbligatoria ed ora la Juve ne è consapevole

Passo d’addio. La Juventus contro il Benfica ha certificato la fine del suo viaggio in Champions, almeno per quest’anno.

Contro il Psg i bianconeri potranno giocare soltanto per approdare in Europa League ma chissà con quale voglia di prendere parte ad una competizione stancante e non certo affascinante come la sua sorella maggiore. A condividere la stessa sorte della squadra di Allegri è l’Atletico Madrid di Simeone. Il ‘Cholo’ ha vissuto una serata thriller contro il Bayer Leverkusen con il rigore arrivato dopo il triplice fischio finale, sbagliato da Carrasco e la traversa a dire no anche alla ribattuta di Saul.

Una eliminazione cocente che potrà avere ripercussioni immediate per i Colchoneros. Ne parla ‘marca.com’ che fa il punto su quel che potrebbe accadere ora all’Atletico. Il problema è rappresentato, neanche a dirlo, dai mancati ricavi della Champions: una perdita non certo indifferente per un club che fino a poche settimane usava part-time Griezmann per non far scattare il riscatto da 40 milioni. Ecco allora che a gennaio potrebbe essere necessario un addio eccellente e la scelta coinvolge anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, De Paul ora può partire

Il quotidiano spagnolo fa i nomi di Rodrigo De Paul e Yannick Carrasco ed entrambi potrebbero far gola alle big italiane. Ad esempio lo spagnolo è stato a lungo accostato al Milan e potrebbe tornare nuovamente di moda qualora dovesse andare via Leao. Ma piace soprattutto l’ex Udinese che i rossoneri prenderebbero volentieri ma che potrebbe interessare anche alla Juventus.

Del resto i bianconeri avevano provato a prenderlo prima che finisse all’Atletico e l’interesse non è mai scemato. Gennaio potrebbe offrire l’occasione giusta per tornare alla carica con la qualità dell’argentino che farebbe molto comodo alla squadra di Allegri. C’è però un dettaglio non indifferente: l’Atletico cede per fare cassa ed allora la Juve dovrà presentarsi con un’offerta congrua per convincere la società spagnola a lasciar partire il 28enne di Sarandì.