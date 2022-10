Ricca buonuscita: rescinde e va alla Juventus

Il Barcellona vive un’altra fase delicata tra campo e questioni economiche sempre all’ordine del giorno. I blaugrana non vedono l’ora di salutare un big che potrebbe invece fare comodo in Serie A

Sembrava la stagione giusta per iniziare a rivedere un Barcellona di alto profilo, eppure in Champions League è già arrivata una cocente delusione per la truppa di Xavi, estromessa dalla massima competizione europea dopo appena cinque turni della fase a gironi. Una debacle totale per i catalani fermi a quattro punti e battuti nettamente dall’Inter nella corsa al secondo posto grazie ad un doppio confronto favorevole agli uomini di Inzaghi.

In Liga le cose vanno meglio, col secondo posto attuale, anche se il ko contro il Real Madrid nel Clasico ha fatto incrinare qualche certezza ed è valso come prova del nove fallita per Lewandowski e soci. Ora è tempo di ricompattarsi, mentre tengono sempre banco le questioni relative ai conti ballerini della società che punta ancora a snellire un monte ingaggi gigantesco dopo quanto già accaduto la scorsa estate e l’anno prima con l’addio di Messi.

Calciomercato Juventus, occhio a Jordi Alba: può andare via dal Barcellona ‘gratis’

Al netto delle questioni di campo, Joan Laporta e Mateu Alemany hanno già deciso che il Barça ha bisogno di una profonda rivoluzione nella propria rosa in virtù anche di alcuni calciatori ormai a fine ciclo e che hanno peraltro anche costi di gestione molto pesanti. Il riferimento è soprattutto a Jordi Alba e Pique, avanti con l’età, non più centrali ed anche particolarmente costosi ed ingombranti nello spogliatoio. In questo senso, secondo ‘Diario Sport’ l’operazione uscite del Barcellona sta prendendo forma con i due difensori e Memphis Depay: probabilmente se ne andranno durante la finestra di mercato di gennaio.

Dopo l’accostamento poi fallito all’Inter della scorsa estate, nel caso dell’Alba ci sono vari club che potrebbero essere interessati a ingaggiare il terzino sinistro, con la Juventus come destinazione di spicco. A fronte di una ricca buonuscita, come evidenziato anche da ‘ElNacional.cat’, il mancino iberico potrebbe quindi cambiare squadra a zero già nei prossimi mesi.