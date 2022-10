Niente esonero e colpaccio Hernandez: ribaltone totale

La sua panchina non appare più in discussione nonostante l’eliminazione dalla Champions League. Ecco cosa sta succedendo

La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League è clamorosamente sfumata e il primato in classifica è lontano otto punti.

In Italia una situazione simile la sta vivendo la Juventus di Massimiliano Allegri ma come è noto anche l’Atletico Madrid non se la sta passando bene. Nel mirino, chiaramente, è finito Diego Simeone.

Il tecnico argentino è nel ciclone della critica per via di un calcio, oggi, ritenuto superato. I risultati non lo stanno aiutando e l’eliminazione dalla competizione europea più importante, avvenuta davvero in maniera rocambolesca, con un rigore sbagliato oltre il 90esimo da Carrasco, ha fatto riemergere i problemi.

Juventus, Simeone come Allegri: ma arriva la svolta

In Spagna si parla di Simeone così come in Italia lo si fa di Massimiliano Allegri. Il futuro dell’argentino è stato messo in discussione ma stando alle ultime notizie la volontà è quella di continuare ad allenare i Colchoneros. A El Chiringuito, Alex Silvestre ha confermato questa volontà da parte del Cholo che starebbe già programmando il futuro.

In cima alla lista dei desideri del tecnico ci sarebbe l’acquisto di Lucas Hernandez. D’altronde è stato lo stesso calciatore, prelevato dal Bayern Monaco per 80 milioni di euro, cifra della clausola rescissoria, ad aprire ad un ritorno nella Capitale spagnola. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2024 e a Cadena Cope aveva dichiarato: “La verità è che l’Atletico è il club che mi ha dato tutto. L’ho sempre detto. Sono un ‘canterano’, ho un legame speciale con quel club. Sono molto affezionato e la verità è che da quando me ne sono andato gli ho sempre augurato il meglio. Tornare un giorno? Se ci fosse la possibilità, perché no”. Il fratello di Theo Hernandez potrebbe dunque davvero essere il colpo di mercato del prossimo Atletico Madrid di Simeone, chiamato a guardare al futuro.

Simeone, in questi mesi, è stato accostato con forza anche alla panchina della Juventus. Il futuro di Massimiliano Allegri continua ad essere in bilico e non è un caso che stamani è tornato prepotentemente di moda il nome di Antonio Conte, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Tottenham