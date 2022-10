PAGELLE E TABELLINO Helsinki-Roma 1-2: Abraham torna bomber, Halme sbaglia tutto

Le pagelle e il tabellino della partita tra Helsinki e Roma valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League

Doveva vincere e lo ha fatto la Roma in casa dell’Helsinki. Il campo in erba sintetica spaventava, vista l’esperienza col Bodo/Glimt dello scorso anno, ma la squadra di Mourinho è forte e riesce a rimanere aggrappata alla qualificazione agli ottavi di Europa League.

Decisiva la prestazione di Abraham che entra in entrambi i gol della Roma. Ora capitolo qualificazione rimandato alla partita contro il Ludogorets. Queste le pagelle del match:

HJK HELSINKI:

Hazard 6.5- Un paio di buone parate che evitano ulteriori gol

Hoskonen 5.5- Forse il migliore della difesa finlandese, mette spesso una pezza dove i compagni non arrivano. Sfortunato nel deviare in rete il gol dell’1-2 giallorosso.

Halme 4.5- Non riesce a stare dietro a Tammy Abraham e spesso devono intervenire i compagni ad aiutarlo. Nel primo gol si perde l’attaccante inglese. Costantemente in difficoltà.

Peltola 5.5- Inizia bene ma cala col tempo distraendosi troppo e facendosi saltare spesso in velocità.

Soiri 5.5- Sulla fascia fa il buono e il cattivo tempo, perdendo però spesso El Shaarawy in velocità.

Lingman 6- A centrocampo smista bene palla e spesso usa bene il fisico.

Vaananen 5- Dovrebbe essere lui a impostare il gioco, ma spesso si perde in un bicchier d’acqua palla al piede.

Hetemaj 7- Verrebbe da soprannominarlo l’immortale’. Lo ricordiamo bene in Italia e vicino ai 36 anni dà ancora il massimo in mezzo al campo andando anche a segno. Buona partita la sua, con tanta corsa e qualità. (69′ Boujellab 6- Vince un duello aereo con Smalling, cosa non da poco, poi si muove molto e sfiora il gol).

Browne 5.5- Prova qualche spunto in velocità, ma non riesce a rendersi pericoloso. Segna un eurogol ma viene annullato dal Var per fallo in attacco.

Hostikka 6- Tra quelli che si fa vedere di più, si viene a prendere palla e prova a far salire la squadra.

Olusanya 5.5- Giocare contro Smalling non è mai facile e questa sera il difensore inglese non gli fa toccare un pallone. (46′ Abubakari 5.5- Si vede molto poco, fatica a toccare palloni)

All: Koskela 5- La differenza tra le due squadre la conosciamo tutti, ma la squadra di Koskela è brava a mettere in difficoltà la Roma. Addio all’Europa League in modo molto dignitoso.

ROMA:

Rui Patricio 6- Non deve fare grandi interventi.

Mancini 5- Prende un giallo inutile nel primo tempo, poi nella ripresa lascia troppo spazio a Hetemaj sul gol del pareggio. Prova a farsi recuperare con un grande intervento in area, ma sicuramente non è stata una bella prestazione la sua.

Smalling 6.5- Solita roccia in difesa, tiene a bada le avanzate avversarie non sbagliando mai.

Vina 6- Parti positive e parti negative nella sua partita, meglio quando spinge che quando difende. Nel complesso merita la sufficienza.

Zalewski 5.5- Molto più spento rispetto al solito, fa errori semplici non da lui. Forse non ancora al massimo.

Pellegrini 6- Assist di pregevole fattura per il gol di Abraham, ma durante la partita lo si vede poco. (78′ Shomurodov S.V.)

Cristante 6.5- Nel primo tempo è uno dei migliori, prende una traversa e vede annullarsi un gol dal Var. Lotta a centrocampo ed è sempre il primo a correre su tutti. Guerriero. (84′ Kumbulla S.V.)

Camara 5.5- Quasi un fantasma in mezzo al campo, se con la sua esplosività si era fatto conoscere dai tifosi della Roma nelle precedenti apparizioni, oggi fa troppo poco. (78′ Bove S.V.)

El Shaarawy 6.5- Nel giorno del suo compleanno rischia di festeggiare col gol, ma la Uefa dà autogol al difensore finlandese. Non fa molto sulla sua fascia, creando pochi pericoli. (89′ Spinazzola S.V.)

Volpato 6- È un classe 2003 che ha personalità, prova spesso la giocata ma nella maggior parte dei casi esagera. Fa comunque vedere cose buone. (78′ Faticanti S.V)

Abraham 7- Torna finalmente al gol l’attaccante inglese, segnando con un bel colpo di testa. Durante la partita è bravo a far salire la squadra e a creare spazi. La speranza è che questo gol lo abbia sbloccato definitivamente.

All: Mourinho 7- Se non fa soffrire non è la Roma, ormai questo è certo. La cosa importante ovviamente è il risultato, con la qualificazione rimandata allo scontro diretto contro il Ludogorets. Però ai giallorossi manca sempre qualcosa in più per chiudere le partite.

Arbitro: Tiago Martins 6- Si perde diversi contatti, ma per sua fortuna c’è il Var.

Helsinki-Roma, il tabellino del match

HJK HELSINKI (3-4-3): Hazard; Hoskonen, Halme, Peltola; Soiri, Lingman, Vaananen, Hetemaj (69′ Boujellab), Browne; Hostikka, Olusanya (46′ Abubakari). All: Koskela

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Vina; Zalewski, Pellegrini (78′ Shomurodov), Cristante (84′ Kumbulla), Camara (78′ Bove), El Shaarawy (89′ Spinazzola); Volpato (77′ Faticanti), Abraham. All: Mourinho

Arbitro: Tiago Martins (Por)

Var: Luis Godinho (Por)

Ammoniti: 22′ Mancini, 34′ Halme, 82′ Rui Patricio, 82′ Aboubakari, 93′ Spinazzola

Espulsi:

Marcatori: 40′ Abraham, 54′ Hetemaj, 62′ Hoskonen (ag)