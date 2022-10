Ronaldo senza pace, altra mazzata: così è davvero troppo

Un anno da dimenticare per Ronaldo finora ma il riscatto di CR7 è vicino: succederà una cosa mai accaduta prima

Un flop. Se si deve trovare una sola parola per indicare la stagione di Cristiano Ronaldo fino ad ora non c’è altro termine da usare che flop.

Il portoghese, dopo aver vissuto da panchinaro i primi mesi della stagione, è finito anche fuori squadra dopo quanto accaduto contro il Tottenham. L’ex Juventus, infatti, quando ha capito che non sarebbe entrato, ha abbandonato la panchina prima del triplice fischio finale, rientrando in anticipo negli spogliatoi. Un comportamento che ha fatto scattare la reazione immediata del club, che lo ha messo fuori squadra per la sfida con il Chelsea. Stasera sarà nella squadra che affronterà lo Sheriff, ma ormai la sua concentrazione è tutta sui Mondiali in programma a novembre. Ed è proprio dal Qatar che potrebbe arrivare un’altra ‘mazzata’

La delusione di Ronaldo: Messi lo batte

A far ‘disperare’ Cristiano Ronaldo è uno studio condotto dalla BCA Research che ha provato a prevedere come finiranno i Mondiali in Qatar. Ebbene, tenendo presente una serie di fattori (le partite degli ultimi cinque Mondiali, le statistiche dei calciatori sia nella vita reale che su FIFA), si è arrivati a ipotizzare come finirà la rassegna iridato.

La grande finale, stando a questo studio, sarà tra Argentina e Portogallo. Una sfida affascinante, quella decisiva tra Messi e Ronaldo: i due, entrambi all’ultimo Mondiale, si rincorrono in tema di vittorie praticamente dall’inizio della loro carriera e in Qatar potrebbe andare in scena la sfida finale. Per il Portogallo sarebbe una prima volta assoluta visto che i lusitani non sono mai arrivati all’atto conclusivo di un Mondiale.

Per Ronaldo si tratterebbe di una rivincita anche se lo studio gli dà comunque una grande delusione: l’Argentina avrebbe il 77% di possibilità di alzare il trofeo, probabilmente ai calci di rigore. Ora toccherà al campo dire se le previsioni sono indovinate o meno, a Ronaldo invece il compito di trascinare fin dove possibile il suo Portogallo.