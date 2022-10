Lazio e Fiorentina non sbagliano: il doppio 2-1 spiana la strada

La Lazio e la Fiorentina riescono ad avere la meglio rispettivamente di Midtjylland e Basaksehir e a conquistare tre punti di vitale importanza.

C’era molta attesa per capire come avrebbero reagito Lazio e Fiorentina, impegnate rispettivamente in Europa League e Conference League. Al termine di due gare nelle quali soprattutto nella prima frazione di gioco i Viola e i biancocelesti hanno riscontrato qualche difficoltà di troppo, le due squadre italiane riescono comunque ad incamerare tre punti di estrema importanza per le rispettive classifiche.

All’Olimpico, infatti, sono stati i danesi a passare in vantaggio con Isaksen: Milinkovic ha rimesso la partita sui binari di parità con un sigillo dei suoi, mentre Pedro ha completato la rimonta. La squadra di Sarri si è sciolta con il passare dei minuti, riuscendo a creare i presupposti per arrotondare il risultato in diverse circostanze, soprattutto nella seconda frazione di gioco. Andamento simile al “Franchi”, con i gigliati inizialmente sotto per effetto del sigillo messo a segno da Aleksic, ma capaci di ribaltare il risultato grazie alla doppietta assolutamente salvifica di Jovic.

Fiorentina e Lazio OK di rimonta: Jovic e Pedro scacciano i fantasmi

Il doppio sigillo delle italiane è di vitale importanza per entrambe le compagini. Con questa vittoria, la Lazio si porta momentaneamente in testa al proprio raggruppamento con tre punti di vantaggio sul Psg secondo. Ottime le risposte ricevute da Maurizio Sarri, con i suoi ragazzi che sono riusciti a venire a capo di una gara fattasi piuttosto complicata nella prima parte, dopo un avvio un po’ in sordina. Trascinata da un super Jovic, la Fiorentina ritorna alla vittoria davanti al proprio pubblico, recuperando il sorriso e certezze.

Europa League

Lazio-Midtjylland 2-1: 8′ Isaksen (M), 36′ Milinkovic (L), 58′ Pedro (L)

Classifica: Lazio 8, Psv* 5, Sturm Graz* 5, Midtjylland 5

*una partita in meno

Conference League

Fiorentina-Basaksehir 2-1: 14′ Aleksic (B), 26′ e 61′ Jovic (F)

Classifica: Midtjylland 10, Fiorentina 10, Hearts 3, RFS 2