Mourinho elogia la Roma e gonfia il petto: “È veramente un piacere”

La Roma è riuscita a battere l’Helsinki in una partita fondamentale per il percorso in Europa League. José Mourinho ha commentato il match nel postpartita

La Roma aveva bisogno di una vittoria e i tre punti sono arrivati, pesantissimi per il passaggio del turno in Europa League.

Tutto verrà deciso nel match decisivo contro il Ludogorets, e in ogni caso servirà anche in quel caso una vittoria agli uomini di José Mourinho per qualificarsi ai sedicesimi. Dopo il triplice fischio, il tecnico portoghese si è soffermato ai microfoni di ‘TV8’: “Sì, sono soddisfatto. Prima della partita, sapevamo che tutto sarebbe rimasto aperto, ma c’è l’orgoglio. Volevamo vincere. Ha giocato Volpato la sua prima da titolare, Faticante la prima con la sua amata Roma. Solo Ibanez infortunato: è stata una sorpresa, è rimasto in albergo. Dobbiamo resistere, sopravvivere a tutti i problemi e arrivare all’ultima. Abbiamo bisogno dell’aiuto dell’Olimpico giovedì, come già ha fatto”.

Mourinho valorizza i giovani e guarda oltre

Il tecnico portoghese ha anche posto l’accento sull’importanza della vittoria di questa sera: “Tutte queste partite accumulano fatica. Con la prima sconfitta contro il Ludogorets ci siamo messi sotto pressione, poi abbiamo perso anche contro il Betis. Oggi loro non hanno vinto, ma avevamo l’obbligo morale di vincere. La gente è arrivata da Roma, anche per loro era importante, hanno speso i loro soldi per sostenerci. Ora dobbiamo riposare, e poi domani sono lì”. Mourinho sottolinea anche la possibilità di valorizzare i giovani nella sua esperienza in giallorossi, e non solo Volpato: “Nella mia carriera ho allenato squadre in cui era difficile far giocare i giovani. È un piacere far crescere questi ragazzi. A tutti a Trigoria fa piacere vedere questi ‘bambini’, l’importante è che non perdano la testa. Sono importanti anche le famiglie”.