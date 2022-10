Infortunio e stop UFFICIALE: salta Torino-Milan

Guaio muscolare per l’esterno, fermatosi oggi in allenamento. Sarà costretto a saltare la sfida di domenica

Nell’ultima partita il primo gol stagionale, oggi pomeriggio lo stop per un guaio muscolare in allenamento. Il calciatore si ferma e sarà costretto a saltare l’importante sfida di domenica.

In Serie A continuano senza sosta gli infortuni. Ad essere colpito, stavolta, è Ola Aina. Il giocatore – come si legge sul sito ufficiale del Torino – è stato costretto ad interrompere anzitempo la sessione di allenamento odierna. I primi accertamenti hanno evidenziato un interessamento distrattivo a livello del bicipite femorale sinistro che verrà approfondito con ulteriori esami nei prossimi giorni.

Proprio domenica scorsa, nel prezioso successo contro l‘Udinese, l’esterno aveva segnato il primo centro della partita. Un successo che ha portato il Torino al decimo posto in classifica.

Una brutta tegola per Ivan Juric, che proprio dopo la vittoria contro i bianconeri aveva parlato tanto bene di Aina: “Ha fatto una grandissima partita, Ola mi dà tante garanzie e parliamo di un grande giocatore. È il miglior Ola di sempre”.

Contro il Milan, verosimilmente toccherà a Vojvoda o a Singo. Non mancano, comunque, le alternative ai granata, che negli ultimi anni si sono dimostrati sempre un avversario ostico per i rossoneri.

Milan, ancora tante assenze per Pioli: il punto

La squadra di Stefano Pioli è reduce dal grande successo in Champions League. Martedì è arrivata la vittoria contro la Dinamo Zagabria, che avvicina i rossoneri agli Ottavi di finale. Servirà un pareggio contro il Salisburgo per qualificarsi ma prima testa al Torino, con la solita infinita lista di indisponibili. Come è noto, hanno chiuso il 2022 ben cinque giocatori, Mike Maignan si è aggiunto a Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi, Davide Calabria e Alexis Saelemaekers.

Sabato sera, contro il Monza, qualche problema per Brahim Diaz e Sergino Dest. Come raccontato lo spagnolo ha preso parte alla trasferta a Zagabria, rimanendo però in panchina. Mister Pioli si augura di averlo al 100% domenica e di riabbracciare anche il terzino americano.