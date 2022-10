Juventus in un burrone: tutti i numeri dell’Allegri bis

Il ritorno di Allegri alla Juventus si sta traducendo in una sequela di delusioni: tutti i numeri della seconda avventura bianconera di Max

Si scrive Allegr-bis si legge delusione. Il ritorno del tecnico livornese a Torino era stato accolto come quello di un salvatore della patria, come l’uomo in grado di riportare la Juventus ad essere la macchina schiaccia-sassi che conoscevamo. Dopo un anno e mezzo, però, i suoi numeri non lasciano spazio alla speranza.

Ieri sera contro il Benfica si è consumato un rito che, solitamente, era riservato a mesi più primaverili: l’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League. Per la prima volta nella sua carriera da allenatore, Max non è riuscito a portare la sua squadra oltre ai gironi della massima competizione europea. Rispetto al primo Allegri, quello rientrato a Torino è un tecnico diverso. Il gioco non è mai stato il suo mantra, tantomeno il suo metro di giudizio, e allora analizziamo il suo operato secondo ciò che più conta per lui: il risultato. Ecco tutti i numeri dell’Allegri-bis.

Tutti i numeri dell’Allegri-bis | Più sconfitte che pareggi e zero titoli

Da quando è tornato ad allenare la Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri ha affrontato 67 partite: le vittorie sono state 33, i pareggi 15 e le sconfitte ben 19. Numeri deludenti per un tecnico che è nella sua prima avventura in bianconero è stato sinonimo di vittoria. Tutto questo, poi, è stato contornato dal raggiungimento di zero titoli e ora anche dall’eliminazione ai gironi di Champions League.

Dopo un’annata complicata come quella scorsa, la situazione quest’anno non sembra essere migliorata, anzi. Nelle ultime 20 partite della Juventus sono arrivate 9 sconfitte, troppe per una società la cui ambizione è quella di vincere in ogni competizione. Inoltre, la debacle in Champions League ha assunto contorni impietosi: 4 sconfitte in 5 partite e solo tre punti raggiunti. Ieri sera, poi, per la prima volta nella sua storia la Juventus ha subito tre reti nel primo tempo di una gara di Champions. Insomma, l’Allegri-bis si sta rivelando un gigantesco fallimento e arrivati alla sosta per il Mondiale in Qatar la società potrebbe tirare le somme. Per ora, resta solamente la delusione.