Conte alla Juventus, Allegri trova subito squadra

Fuori dalla Champions, la Juventus si interroga sul futuro di Allegri: il clamoroso intreccio di panchine potrebbe accontentare tutti

Fuori dalla Champions. La Juventus non ha neanche assaporato la possibilità di compiere l’impresa ed è stata annientata dal Benfica.

Non inganni il 4-3 finale perché la formazione bianconera non è stata quasi mai in partita e il passivo è divenuto meno pesante solo grazie all’ingresso dei giovani che hanno messo in campo l’orgoglio che per almeno settanta minuti i senatori non avevano saputo tirare fuori. L’eliminazione fa rumore e a pagarne le conseguenze potrebbe essere Allegri. Di esonero immediato non se ne parla, ma è ovvio che in casa Juventus siano in corso approfondite riflessioni sul futuro dell’allenatore toscano.

Ad oggi, nonostante il ricco ingaggio, immaginare una conferma a fine stagione appare difficile ed allora ci si guarda intorno per capire quale potrebbe essere l’allenatore giusto per rilanciare la società bianconera. Di candidati appetibili non ne mancano, anche se non tutti raggiungibili. Il sogno Zidane, ad esempio, è destinato a tramontare per ora, visto che la sua prossima squadra potrebbe essere la Francia. Ma c’è un altro clamoroso ritorno che stuzzica la tifoseria bianconera e che potrebbe realizzarsi con un intreccio pazzesco in panchina.

Calciomercato Juventus: Allegri, Conte, Simeone, che intreccio

Con Allegri via dalla Juventus, i bianconeri potrebbero sfruttare l’incertezza sul futuro di Antonio Conte. Il tecnico salentino non ha voluto affrontare l’argomento rinnovo nella conferenza stampa prima della Champions e la sua permanenza al Tottenham è in dubbio. Il ritorno alla Juventus non è una ipotesi da escludere e a favorire il tutto potrebbe essere Simeone.

L’Atletico questa sera si gioca il passaggio del turno in Champions, ma i segnali di un ciclo finito per Simeone ci sono tutti. Ed allora proprio il ‘Cholo’ potrebbe andare a sedersi sulla panchina del Tottenham ‘liberando’ Conte. Ed Allegri in tutto questo? Per il tecnico toscano il ‘paracadute’ potrebbe essere rappresentato proprio dall’Atletico Madrid, società che avrebbe bisogno di un tecnico importante nel caso di addio dell’argentino. Un intreccio suggestivo che è ancora lontano dall’essere concreto. Come sembra lontana, almeno al momento, l’ipotesi di vedere Allegri il prossimo anno sulla panchina della Juventus. Ma c’è ancora tempo (e partite) per cambiare le carte in tavola.