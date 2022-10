L’Inter sceglie il dopo Skriniar: erede a tinte bianconere

La possibilità di perdere Skriniar esiste, per questo l’Inter si guarda attorno sul calciomercato e potrebbe pescare nel nostro campionato

In casa Inter è tornato un clima sereno, che consente di proseguire il lavoro targato Simone Inzaghi nel miglior modo possibile. C’è comunque la sensazione che l’equilibrio sia ancora un po’ precario e la rocambolesca gara contro la Fiorentina, in parte, lo dimostra. Allo stesso, però, la sfida all’Artemio Franchi è una chiara ed evidente dimostrazione di come il gruppo nerazzurro abbia ritrovato l’unione d’intenti, aspetto venuto a mancare nella prima fetta della stagione in corso.

Il tecnico piacentino è riuscito nell’intendo di riprendersi la sua squadra, grazie soprattutto agli ottimi risultati ottenuti ai danni del Barcellona di Xavi in Champions League. Una vittoria e un pareggio che hanno permesso alla ‘Beneamata’ di avvicinarsi parecchio all’obiettivo ottavi di finale. Per quanto concerne la Serie A, invece, il terreno da recuperare non è poco, ma ora si guarda al prosieguo del cammino con molta più fiducia. In tutto ciò, la dirigenza continua a lavorare silenziosamente su temi riguardanti il calciomercato. Qui, inevitabilmente, entra in gioco Milan Skriniar, il quale – come noto – presenta un contratto in scadenza giugno 2023. Il club lombardo, dal canto suo, vorrebbe prolungare l’accordo scritto, a determinate condizioni economiche.

Cifre che potrebbero non soddisfare il totem della ‘Beneamata’, a maggior ragione considerando il corteggiamento mai tramontato da parte del Paris Saint Germain. I francesi necessitano di un rinforzo di spessore nella retroguardia e non è affatto da escludere che avanzino una nuova proposta già a gennaio. Di conseguenza, l’Inter si vede costretta a guardarsi attorno alla ricerca di possibili eredi dell’ex Sampdoria.

Calciomercato Inter, erede Skriniar: si pensa anche a Becao

Stando a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, i nerazzurri apprezzano particolarmente il profilo di Rodrigo Becao. Il brasiliano dell’Udinese sarebbe un’ipotesi concreta, nel caso in cui il classe ’95 dovesse realmente abbandonare la nave. Un’opzione che alletta anche per la scadenza del contratto con i friulani, prevista per giugno 2024. Inoltre, Becao conosce benissimo la Serie A e potrebbe integrarsi più facilmente di altri. La valutazione attuale si attesta intorno ai 12-15 milioni di euro (26 anni).

Da tenere in considerazione, inoltre, pure Mouctar Diakhaby. Ma il centrale guineano, di proprietà del Valencia, si è appena infortunato. Ad ogni modo, la pista andrà comunque tenuta d’occhio, visto che Diakhaby terminerà il legame col club spagnolo il prossimo 30 giugno. Tra l’altro, nel suo recente blitz in Spagna, Ausilio ha seguito proprio Siviglia-Valencia. Riflessioni in corso.