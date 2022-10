Nuova bocciatura, se ne va: “Scontento all’Inter”

Nuova esclusione dal primo minuto per il calciatore nerazzurro e voci sempre più insistenti sulla sua cessione a gennaio

Grande pomeriggio per l’Inter chiamata ad un successo fondamentale contro il Viktoria Plzen. In caso di tre punti, nell’anticipo di Champions League, la formazione di Simone Inzaghi otterrebbe aritmeticamente il pass per gli ottavi di finale, senza dover attendere il match di questa sera tra Barcellona e Bayern Monaco.

Un girone che alla vigilia della competizione sembrava quasi proibitivo per i nerazzurri. Da una parte per la forza incontrastata della squadra tedesca, da anni tra le migliori in Europa per rendimento, dall’altra per la qualità della rosa blaugrana reduce da un mercato faraonico che ha consegnato la scorsa estate a Xavi calciatori di assoluto livello in tutti i reparti, da Robert Lewandowski passando per Raphinha e Koundé.

Nella formazione ufficiale annunciata questo pomeriggio contro il Viktoria Plzen, per l’Inter si registra ancora una volta l’esclusione tra i titolari di Robin Gosens. L’esterno tedesco sembrava essere rinato dopo la rete del momentaneo 2-3 segnata allo Spotify Camp Nou. Ma, come certificato dalle ultime scelte di Simone Inzaghi, la fiducia nei suoi confronti non è aumentata rispetto all’ultimo periodo. In tal senso, si incastrano perfettamente le voci di mercato che giungono dalla Germania.

Calciomercato Inter, l’annuncio scuote il futuro di Gosens: “Ha aperto alla cessione”

Come un fulmine a ciel sereno, ‘Sky Sport Deutschland’ ha rilanciato nelle ultime ore l’interesse del Bayer Leverkusen nei confronti di Robin Gosens. Il club tedesco aveva già fatto un tentativo a vuoto lo scorso agosto, quando negli ultimi giorni di mercato aveva inviato degli emissari a Milano per trattare il trasferimento dell’ex Atalanta.

Ora, stando alle ultime riportate da Florian Plettenberg, il calciatore – deluso dallo scarso minutaggio collezionato – sarebbe disposto ad ascoltare un’eventuale nuova offerta dal Bayer Leverkusen per il prossimo gennaio. Questo l’aggiornamento del giornalista tedesco: “Gosens non è soddisfatto del suo ruolo all’Inter. Se la situazione non cambierà, è molto probabile un trasferimento in inverno! Il Bayer Leverkusen è di nuovo molto interessato, il club e la sua dirigenza sono ancora in contatto. Il calciatore ha aperto ad un trasferimento”.