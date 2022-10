Inzaghi non può sbagliare: “Una finalissima”. Doppia speranza Lukaku-Skriniar

L’Inter ospita il Viktoria Plzen nel match della fase a gironi di Champions League: le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi

Vigilia di Inter-Viktoria Plzen, match che potrebbe consegnare ai nerazzurri la qualificazione agli ottavi di Champions League con un turno d’anticipo.

Nella conferenza stampa del Suning Centre – insieme a Mkhitaryan – interviene come di consueto Simone Inzaghi per presentare la sfida contro la formazione ceca: “Domani sarà una finalissima, dobbiamo chiudere il discorso qualificazione perché poi a Monaco sarà un impegno complicato. Come l’anno scorso avevamo un girone difficilissimo e forse ancora più duro”.

DIFESA – “Una squadra come la nostra deve prendere meno gol, dobbiamo crescere da questo punto di vista. Serve crescere sulle reti concesse: a Firenze, ad esempio, non possiamo prendere il terzo gol, anche se Ikone segna una gol bellissimo”.

LUKAKU – “Se Lukaku conferma la condizione degli allenamenti dei giorni scorsi sarà convocato. Manca ancora la seduta di oggi ma sta migliorando. E’ stata una grave perdita e sarà importantissimo per noi. Si sta allenando con grande entusiasmo e voglia. In sua assenza gli altri attaccanti hanno fatto bene, però con la presenza di Romelu possiamo ulteriormente migliorare”.

RINNOVO SKRINIAR – “Abbiamo altri giocatori nella stessa situazione, spero si possa risolvere tutto velocemente. Ho dei dirigenti bravissimi che se ne stanno occupando e spero tutto vada per il meglio. Skriniar sta crescendo come condizione, non dimentichiamo che a inizio stagione veniva da un infortunio”.

CRITICHE – “Noi allenatori siamo giudicati sempre in base ai risultati. Adesso penso solo alla partita di domani e alla qualificazione, che al momento del sorteggio era un obiettivo lontano considerando le squadre che abbiamo affrontato nel girone. Sappiamo che abbiamo lavorato tanto in questi mesi e vogliamo dare una soddisfazione a noi stessi e ai nostri tifosi”.

Mkhitaryan non si accontenta: “Non è ancora l’Inter che vogliamo”

Le parole di Mkhitaryan, presente nella conferenza stampa di Appiano Gentile insieme a Inzaghi: “Non è ancora l’Inter che vogliamo, c’è un grande potenziale e vogliamo migliorare. Non siamo soddisfatti e dobbiamo arrivare più in alto possibile. Domani è la partita più importante del girone, serve la prestazione perfetta per conquistare la qualificazione agli ottavi di Champions. Ritorno Lukaku? E’ un giocatore importantissimo per noi, come lo è anche Brozovic. Li stiamo aspettando, abbiamo bisogno di tutti. Romelu ha grande personalità, esperienza e voglia di vincere”. Infine sul ruolo: “Quando gioco mi trovo sempre bene, non importa dove. Forse mi sento ancora meglio vicino alla porta, agendo da mezzala. Giocare con Calhanoglu o Brozovic non fa differenza: ci capiamo bene perché sono due ottimi giocatori”.