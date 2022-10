Calciomercato Milan, Pioli anticipa il colpo scudetto a gennaio

Il Milan guarda al prosieguo della stagione con una strategia ben precisa: il colpo scudetto nei piani di Pioli a gennaio

Nel weekend di campionato, il Milan ha guadagnato una posizione in classifica, salendo al secondo posto e approfittando del ko dell’Atalanta contro la Lazio. I campioni d’Italia però restano sempre staccati di tre lunghezze dal Napoli, che non perde il passo e continua a vincere.

I rossoneri possono comunque trarre buone indicazioni dalla vittoria contro il Monza, ottenuta anche con un massiccio turnover. Quarto successo consecutivo in campionato, un ottimo viatico per presentarsi all’appuntamento cruciale in Champions League contro la Dinamo Zagabria. In Croazia, i rossoneri andranno a caccia di tre punti fondamentali per il passaggio del turno, un obiettivo molto importante per la società, per il prestigio e anche per le casse. La squadra di Pioli dovrà dare tutto in queste ultime gare prima della sosta per il Mondiale, per arrivare al 2023 ancora avanti in Europa e nella migliore posizione possibile in campionato. E proprio in vista della seconda parte di stagione, la società riflette sulla necessità di mettere a segno acquisti importanti a gennaio. Il Mondiale rappresenta una grande incognita e il Milan del resto ha già pagato abbondantemente in termini di infortuni. Il rischio che al ritorno dalla rassegna iridata possa esserci qualche giocatore infortunato o non in buona forma è concreto e occorre adottare le giuste contromisure.

Milan, Pioli vuole un attaccante a gennaio: nuovo sprint per Broja

Pioli pensa soprattutto all’attacco, con Ibrahimovic che presumibilmente anche nelle primissime gare del 2023 non sarà a disposizione e con Giroud e Origi che di loro sono propensi a qualche acciacco e di ritorno dal Qatar potrebbero mettere in difficoltà il reparto avanzato. Ecco perché stando a ‘Don Balon’ il Milan sta provando a insistere con il Chelsea per Armando Broja, centravanti già da un po’ nel mirino dei rossoneri. L’albanese piace e non poco, il club punta agli ottimi rapporti con i londinesi per strappare l’acquisto già a gennaio, magari a titolo temporaneo. Ma per adesso, dai Blues non sono arrivate aperture di sorta.