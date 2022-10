Ronaldo alla resa dei conti: cosa è successo dopo il faccia a faccia

Ancora Cristiano Ronaldo al centro dell’attenzione. Il centravanti portoghese dopo le polemiche post Tottenham, con annessa esclusione dall’ultima gara contro il Chelsea, si prepara a tornare arruolabile. Cosa è successo dopo il faccia a faccia con ten Hag

È il momento della resa dei conti per Cristiano Ronaldo dopo l’ultima burrascosa settimana che lo ha visto protagonista suo malgrado. CR7 è stato infatti escluso dalla rosa di ten Hag per la trasferta in casa del Chelsea dopo il rifiuto di entrare in campo nei minuti finali contro il Tottenham con annessa ‘fuga’ anticipata negli spogliatoi da parte del cinque volte Pallone d’oro.

Un gesto forte con conseguenze inevitabili e che ha fatto discutere molto, attorno al quale è stato montato dunque un nuovo caso, col futuro di Ronaldo tutto da decifrare. Accostato ancora una volta anche alla Serie A con riferimento al Napoli di Spalletti, il bomber lusitano è chiamato a risolvere i suoi problemi per far risplendere nuovamente il sereno in questa fase finale della sua carriera. Dopo il lunedì di riposo dato a tutta la squadra è arrivato il momento del faccia a faccia tra Cristiano Ronaldo, lo stesso ten Hag e chiaramente la squadra.

Calciomercato, Ronaldo alla resa dei conti con ten Hag: è stato reintegrato

“Prima che Ronaldo rientri in rosa parleremo. Certi standard di comportamento valgono per tutti i calciatori. Il suo atteggiamento non è stato accettabile”, così aveva parlato nei giorni scorsi in conferenza stampa ten Hag che era stato piuttosto chiaro sul comportamento poco consono del portoghese. Questa mattina CR7 è arrivato al complesso di Carrington dove, come evidenziato dal ‘Sun’ ha affrontato i colloqui per il suo futuro.

Ronaldo è entrato poco prima delle 10.00 al centro di allenamento del Manchester United, a bordo della sua Cadillac con indosso occhiali da sole e un volto contrito e riflessivo. È stato questo il giorno del faccia a faccia con confronto diretto con ten Hag. Il tutto con all’orizzonte la prossima sfida contro lo Sheriff in Europa League, mentre per il futuro resta l’enigma da risolvere. Intanto, Ronaldo è stato reintegrato in prima squadra e si è già allenato con i compagni. Per ora, il caso è risolto ma il calciomercato potrebbe comunque portare il campione portoghese lontano dai Red Devils.