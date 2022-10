L’intreccio sconvolge il mercato: Inter e Milan lo ‘regalano’ alla Juventus

Un giro di difensori che può sconvolgere il calciomercato: Inter e Milan tremano e possono regalare il colpo alla Juventus

Difensore cercasi, ma mica è facile trovare qualcuno che possa rappresentare un baluardo davanti al proprio portiere. Non lo è perché di centrali in grado di diventare cassaforte nella quale custodire i beni più preziosi non ce ne sono tanti in giro e loro sì che sono preziosi.

Prezzi alle stelle per i difensori di un certo livello ed allora che va alla ricerca dei centrali deve mettersi l’anima in pace: bisognerà aprire il portafogli e farlo anche sborsando tanta moneta. Lo sa bene il Paris Saint-Germain che quest’estate è andato a caccia di un difensore come Milan Skriniar ma non è riuscito a superare la resistenza dell’Inter. I nerazzurri, nonostante il contratto in scadenza nel 2023, hanno fatto una valutazione molto elevata (70 milioni circa) e il Psg ha dovuto desistere dai propri propositi.

Non cambiare pista però perché Skriniar resta ancora la priorità dei transalpini e a giugno, senza rinnovo, potrebbe arrivare gratis. Potrebbe arrivare insieme ad un altro calciatore di Serie A visto che si parla dell’interesse anche di Kalulu per il quale sarebbero pronti 30 milioni di euro. Un doppio addio che farebbe felice… la Juventus.

Calciomercato Juve, Inter e Milan regalano il difensore

Nel caso in cui il Psg dovesse davvero riuscire a mettere a segno il doppio colpo milanese, a trarre giovamento potrebbe essere la Juventus. Dall’addio di Chiellini i bianconeri sono alla ricerca di un mancino di spessore e il nome giusto potrebbe averlo proprio il club parigino.

Con Skriniar e Kalulu, Galtier potrebbe non avere più bisogno di Presnel Kimpembe (attualmente fermo per infortunio) e dare il via libera alla sua cessione. A quel punto la Juventus preparerebbe l’assalto al centrale francese, ma anche in questo caso c’è da fare i conti con i… conti. Per il 27enne, in scadenza di contratto nel 2024, il Psg vorrebbe una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro.

Intreccio da monitorare quindi con Inter e Milan che, con le loro cessioni, potrebbero spianare la strada al colpo della Juventus.