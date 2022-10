Non è più da Juventus: “All’Inter dall’1 febbraio”

Benfica-Juventus, la reazione dei tifosi non si è fatta attendere. La clamorosa disattenzione sta costando cara.

Da pochi istanti si è chiuso il primo tempo tra Benfica e Juventus. Parziale pesantissimo per i bianconeri, sotto al Da Luz per 3-1. Supremazia netta dei padroni di casa, che hanno fatto a fette una retroguardia – quella di Allegri – che definire poco concentrata sarebbe solo un eufemismo.

Se all’errore di Gatti aveva posto rimedio il sigillo di Dusan Vlahovic, il Benfica ha poi preso in mano le redini della gara, favoriti anche dall’errore netto di Juan Cuadrado, il cui tocco di mano in area ha aperto le porte al calcio di rigore, poi trasformato, di Joao Mario. I bianconeri hanno riscontrato non poche difficoltà in entrambe le fasi di gioco. Assolutamente impalpabili nella zona di non possesso, qualcosa di buono è arrivato dalla cintola in su, con Kostic e Vlahovic che hanno provato ad animare una manovra troppo farraginosa e mai verticale.

Benfica-Juventus, i social non perdonano Cuadrado: reazioni immediate

L’errore di Cuadrado, chiaramente, non è passato inosservato. Il colombiano si è reso protagonista di una disattenzione clamorosa, non avvedendosi del pressing avversario, e toccando con la mano un pallone su cui si sarebbe dovuto avventare con ben altra convinzione. Non è la prima volta che in questa prima parte di stagione “El Panita” si rende artefice di errori di questo tipo. Immancabili i commenti dei tifosi, con i social che sono subito diventati cassa di risonanza del malcontento dei supporter bianconeri:

Cuadrado il 1 febbraio puoi già cercarti un’altra squadra. Ascoltaci o Signore. — Ralphsupermaxieroe (@Pavelfloyd) October 25, 2022

Cuadrado grazie di tutto, ma ormai basta, non sei più da Juve #BenficaJuve — Fabio Aldrighetti (@Kingofabio) October 25, 2022

#Cuadrado purtroppo è finito da tempo. E si sta seriamente giocando l’affetto e la stima per quanto fatto negli anni.#Juventus #BenficaJuve — Paolo P.T. More (@ThomasMore73) October 25, 2022

La sintesi della mediocrità della Juve di quest’anno è Cuadrado. Giocatore Bollito che dovrebbe fare tribuna a vita

E invece sempre titolare. Questi siamo. — Cripthovic (@crypto_38) October 25, 2022