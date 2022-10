Ritiro Bonucci: “Peggio di uscire dalla Champions”

Ancora una partita complica in Champions per la Juve e Bonucci finisce sotto accusa: la sentenza non è appellabile

Serata complicata per la Juventus. Sul campo del Benfica ai bianconeri serve un’impresa per restare aggrappati alla piccola speranza di qualificazione agli ottavi di Champions.

Il campo però sta dicendo altro con il Benfica già in gol tre volte (una su rigore) con in mezzo la rete di Vlahovic a provare a tenere viva la Juventus. Una partita difficile per la squadra di Allegri contro una formazione ben organizzata e capace di rendersi pericolosa con continuità dalle parti di Szczesny. I bianconeri hanno sofferto molto e c’è un calciatore che, almeno ai tifosi, è apparso più in difficoltà rispetto ai compagni di squadra. Sui social lo hanno individuato come il bersaglio per sfogare la frustrazione del risultato, insieme a Cuadrado.

E’ Leonardo Bonucci che non sta piacendo ai sostenitori della Juventus. Su Twitter è un rincorrersi di Twitter di critiche al suo operato, qualcuna anche pesante. Del resto l’esperto difensore non sta certo vivendo un periodo fortunato e in questa prima parte di stagione ha già dovuto fare i conti con qualche critica di troppo.

Benfica-Juventus, Bonucci nel mirino: “Ritirati”

Questa sera Bonucci, dopo qualche piccola disattenzione, ha sbagliato la posizione in occasione del terzo gol del Benfica. In generale comunque la sua prestazione non è stata gradita e di tweet contro di lui ce ne sono diversi.

“Ritirati” invoca un tweet, mentre un altro utilizza una parola cara a Conte: “Bonucci è agghiacciante”. Critiche feroci comunque che non lasciano spazio a ripensamenti. Così, tra un “regaliamogli la pensione” e un “non dovrebbe giocare a calcio”, spunta il giudizio tranciante che toglie qualsiasi dubbio sulla considerazione che, in questo momento, si ha del difensore: “Peggio dell’eliminazione dalla Champions, c’è solo il rinnovo di Bonucci“.

Ecco alcuni tweet:

bonucci ritirati — sofia; (@taniachetta) October 25, 2022

Bonucci è un casino. — #FinoAllaFine Bella Ciao ✊ (@Ceraunavolta6) October 25, 2022

Bonucci è agghiacciante — Pam76⚪️⚫️❤️ (@PamelaB10902383) October 25, 2022

bonucci non dovrebbe giocare a calcio — isabo 🇺🇬 (@isabo__) October 25, 2022

regaliamo la pensione a Bonucci — 🅲 (@robeyfenty) October 25, 2022