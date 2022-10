HIGHLIGHTS | Sassuolo di misura col Verona: Frattesi fa sorridere Dionisi

Terminata anche l’ultima sfida dell’undicesima giornata del campionato di Serie A: Frattesi stende il Verona, tre punti per mister Dionisi

Il triplice fischio dell’arbitro Alberto Santoro ha chiuso Sassuolo-Verona, l’ultima sfida in programma dell’11esimo turno di Serie A. A prendersi i tre punti sono i neroverdi guidati da Alessio Dionisi, che venivano da due sconfitte consecutive per mano di Inter e Atalanta. Pinamonti e compagni, dunque, riescono a riscattarsi, portandosi a 15 punti in classifica (nona posizione a quattro lunghezze dalla Juventus di Massimiliano Allegri).

Di sicuro affrontare la penultima squadra del campionato rappresenta un impegno assai meno complicato sulla carta e la prestazione degli emiliani, in tal senso, non è stata convincente nel complesso. Ma stasera era importante, soprattutto, aumentare il proprio bottino, in modo da tenersi attaccati al treno per l’Europa. La gara si è messa in salita già al secondo minuto del primo tempo, a causa delle rete degli ospiti messa a segno da Ceccherini. Cross del difensore dentro l’area, dove Henry non sfiora la sfera e inganna Consigli. Intorno alla mezz’ora, però, i padroni di casa agguantano il pareggio grazie all’inarrestabile Armand Laurienté. Gran gol dell’attaccante francese, il quale supera in velocità Hien e insacca la palla col destro baciando il palo.

Serie A, Sassuolo-Verona 2-1: marcatori e classifica

Nella ripresa ci pensa Davide Frattesi a ribaltare il punteggio. Al minuto 74, Traoré semina il panico dentro la fortezza degli avversari e serve il centrocampista ex Roma sul primo palo. Il classe ’99 infila Montipò e completa la rimonta, dando seguito a questo ottimo inizio di stagione. Sono quattro i gol siglati finora in dodici partite totali – capocannoniere della squadra -, compresa la Coppa Italia. Numeri davvero niente male, che confermano le sue abilità fuori dal comune e attirano ulteriormente l’interesse di potenziali compratori di elevato spessore. Anche se, come noto, acquistare calciatori dal Sassuolo non è mai semplice, essendo bottega cara.

Sassuolo-Verona 2-1: 2′ Ceccherini (V), 32′ Laurienté (S), 74′ Frattesi (S)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 29, Milan 26, Lazio 24, Atalanta 24, Roma 22, Udinese 21, Inter 21, Juventus 19, Sassuolo 15, Torino 14, Salernitana 13, Empoli 11, Bologna 10, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce 8, Sampdoria 6, Hellas Verona 5, Cremonese.