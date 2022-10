UFFICIALE | Il calendario della Serie A dalla 17a alla 21a giornata

La Lega Serie A ha diramato le date delle prime giornate di campionato del 2023: la scelta per la Supercoppa

La Lega Serie A ha ufficializzato le date del campionato, relative alle prime giornate del 2023. Decise giorni e orari delle gare che chiuderanno il girone di andata e daranno il via a quello di ritorno.

Alcune date sono da segnare in rosso come la sfida Milan-Roma, valida per la 17esima giornata, che si giocherà domenica 8 gennaio alle 20.45. La 18esima, invece, partirà di venerdì con Juventus-Napoli, in programma il 13 gennaio 2022 alle ore 20.45. Anticipi al sabato anche per Inter e Milan che poi la giornata successiva giocheranno di lunedì e martedì considerato l’impegno in Supercoppa del 18 settembre.

Altre partite da segnalare sono Juventus-Atalanta, in calendario domenica 22 gennaio alle 20.45, e Napoli-Roma che si giocherà la settimana dopo, sempre di domenica alle 20.45. Infine, il derby di Milano in programma, ancor auna volta, domenica sera.

Serie A, dalla 17a alla 21a giornata: il calendario completo

Giornata 17

SAB 07/01 – 15:00 FIORENTINA-SASSUOLO

SAB 07/01 – 18:00 JUVENTUS-UDINESE

SAB 07/01 – 20:45 MONZA-INTER

DOM 08/01 – 12:30 SALERNITANA-TORINO

DOM 08/01 – 15:00 LAZIO-EMPOLI

DOM 08/01 – 15:00 SPEZIA-LECCE

DOM 08/01 – 18:00 SAMPDORIA-NAPOLI

DOM 08/01 – 20:45 MILAN-ROMA

LUN 09/01 – 18:30 HELLAS VERONA-CREMONESE

LUN 09/01 – 20:45 BOLOGNA-ATALANTA

Giornata 18

VEN 13/01 – 20:45 NAPOLI-JUVENTUS

SAB 14/01 – 15:00 CREMONESE-MONZA

SAB 14/01 – 18:00 LECCE-MILAN

SAB 14/01 – 20:45 INTER-HELLAS VERONA

DOM 15/01 – 12:30 SASSUOLO-LAZIO

DOM 15/01 – 15:00 TORINO-SPEZIA

DOM 15/01 – 15:00 UDINESE-BOLOGNA

DOM 15/01 – 18:00 ATALANTA-SALERNITANA

DOM 15/01 – 20:45 ROMA-FIORENTINA

LUN 16/01 – 20:45 EMPOLI-SAMPDORIA

Giornata 19

SAB 21/01 – 15:00 HELLAS VERONA-LECCE

SAB 21/01 – 18:00 SALERNITANA-NAPOLI

SAB 21/01 – 20:45 FIORENTINA-TORINO

DOM 22/01 – 12:30 SAMPDORIA-UDINESE

DOM 22/01 – 15:00 MONZA-SASSUOLO

DOM 22/01 – 18:00 SPEZIA-ROMA

DOM 22/01 – 20:45 JUVENTUS-ATALANTA

LUN 23/01 – 18:30 BOLOGNA-CREMONESE

LUN 23/01 – 20:45 INTER-EMPOLI

MAR 24/01 – 20:45 LAZIO-MILAN

Giornata 20

VEN 27/01 – 18:30 BOLOGNA-SPEZIA

VEN 27/01 – 20:45 LECCE-SALERNITANA

SAB 28/01 – 15:00 EMPOLI-TORINO

SAB 28/01 – 18:00 CREMONESE-INTER

SAB 28/01 – 20:45 ATALANTA-SAMPDORIA

DOM 29/01 – 12:30 MILAN-SASSUOLO

DOM 29/01 – 15:00 JUVENTUS-MONZA

DOM 29/01 – 18:00 LAZIO-FIORENTINA

DOM 29/01 – 20:45 NAPOLI-ROMA

LUN 30/01 – 20:45 UDINESE-HELLAS VERONA

Giornata 21

SAB 04/02 – 15:00 CREMONESE-LECCE

SAB 04/02 – 18:00 ROMA-EMPOLI

SAB 04/02 – 20:45 SASSUOLO-ATALANTA

DOM 05/02 – 12:30 SPEZIA-NAPOLI

DOM 05/02 – 15:00 TORINO-UDINESE

DOM 05/02 – 18:00 FIORENTINA-BOLOGNA

DOM 05/02 – 20:45 INTER-MILAN

LUN 06/02 – 18:30 HELLAS VERONA-LAZIO

LUN 06/02 – 20:45 MONZA-SAMPDORIA

MAR 07/02 – 20:45 SALERNITANA-JUVENTUS