Vigilia con la rifinitura alla Continassa per la Juventus, prima della partenza per la trasferta di Champions League a Lisbona contro il Benfica

La Juventus prepara la sfida di Champions League contro il Benfica, ultima spiaggia per la squadra di Allegri per strappare – ad oggi – una ‘miracolosa’ qualificazione agli ottavi.

“Andiamo ragazzi”, ha urlato il tecnico bianconero per aprire le danze alla seduta di rifinitura, in un clima sereno alla Continassa dopo le due vittorie consecutive in campionato contro Torino ed Empoli, con Bonucci e compagni che cercano conferme anche in Europa per uscire definitivamente dalla crisi. Assenze pesanti per Allegri in vista della trasferta Lisbona: oltre a Di Maria, Bremer, Pogba, Chiesa e De Sciglio, all’indomani del poker rifilato all’Empoli si è fermato ai box anche Paredes. Scelte quasi obbligate quindi a centrocampo, dove si va verso la conferma del trio formato da Locatelli, McKennie e Rabiot, quest’ultimo in grande spolvero e con la dirigenza al lavoro per un possibile rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno.

Juventus, Benfica ultima chiamata in Champions: le scelte di Allegri



Sulle fasce conferma per Cuadrado e Kostic nel 3-5-2, che ha dato maggiori certezze ad Allegri nelle ultime uscite. In attacco, insieme all’inamovibile Vlahovic, si candida per una maglia da titolare Milik, in vantaggio al momento su Kean, con la punta classe 2000 che ha dato dei segnali positivi contro l’Empoli. L’altra novità rispetto a venerdì sera dovrebbe riguardare il pacchetto difensivo, con Alex Sandro pronto a completare il trio davanti a Szczesny insieme a Danilo e capitan Bonucci. Riscaldamento, esercizi atletici e torello nei 15 minuti della rifinitura aperti ai giornalisti, con Chiesa (a differenza di Pogba) regolarmente in gruppo come nei giorni scorsi: da escludere però una convocazione del numero sette per Lisbona. Uno dei più carichi durante l’allenamento si è dimostrato Dusan Vlahovic, che ha anche spronato Fagioli (“Vai Fagio”!) a recuperare subito palla durante il torello.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.